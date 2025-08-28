Suman 6 millones de espectadores y este jueves actúan en Santiago: Yllana presenta 'Olympics'

El Festival C sella este jueves su programación de actividades gratuitas en Santiago, con un espectáculo cómico de teatro de calle llamado ¡Olympics!, coproducido por Nacho Vilar e Yllana, con cita a las 20 horas. Y vista la previsión del tiempo, la cita se podría trasladar desde la Praza da Quintana a la Casa das Máquinas (Galeras), algo que se decidirá al mediodía de este jueves, según detallan a este diario fuentes de la organización. Tras una tacada de citas abierta el pasado 4 de agosto, destacando varios talleres de circo organizados por la compañía compostelana Circonove, el último ayer, el slapstick cierra hoy la sexta edición del Festival C.

Desde Suiza a Compostela

«El teatro de calle es cada vez más importante, tanto aquí como en el centro de Europa, donde nos llevan algo de ventaja... Cada vez hay más seguidores y más festivales, ya no es la rama pobre de las artes escénicas. Lo vimos en Berna (Suiza), donde acabamos de estar con muy buena acogida, y en otras ciudades por las que hemos pasado», aseguran al alimón, Elia Estrada y Sergio Alarcón y , en charla con EL CORREO GALLEGO.

Junto a David Terol y Emmanuel Vizcaíno, Estrada y Alarcón forman el elenco de ¡Olympics!, que ya representaron este año en Pontevedra; «donde la gente se volcó», recuerdan sobre ese paso por el Festival Internacional de Animación de Rúa Itineranta.

El argumento de esta pieza de unos 50 minutos cuenta con un grupo de atletas que no han logrado clasificarse para los Juegos Olímpicos, así que deciden montar su propia competición, eje para que se sucedan situaciones donde el disparate y la sonrisa salpican igual una maratón, que una carrera corta que pruebas de saltos o jugadas de baloncesto...

«Es una propuesta para todo tipo de público, pequeños, adultos.... ¡Olympics! mezcla comedia y deporte, y funciona muy bien porque es slapstick, un tipo de teatro muy universal al no tener palabras, muy sencillo, muy directo», cuenta Elia Estrada, fan en su día del Albacete, aquel equipo de fútbol que sorprendió en los años 90, «con Benito Floro como entrenador», añade, antes de matizar que ya no sigue ese deporte. «Ahora el fútbol es un negocio donde la afición cuenta poco».

Su compañero Sergio Alarcón es más de raquetas que de goles. «Si pudiéramos invitar a un show a deportistas de fama, optaría por llamar a Nadal y Alcaraz». «Y yo a Aitana Bonmatí, porque tiene mucho mérito lo que están logrando el fútbol femenino», apunta Elia cuyo presente deportivo pasa por la gimnasia rítmica, «que es un elemento importante, como lo es la danza, para quienes nos dedicamos profesionalmente a las artes escénicas».

Interacción y riesgo

¡Olympics! es una propuesta muy participativa, lo que siempre conlleva el riesgo de rozar más lo imprevisto. «A veces pides el apoyo del público para una parte del espectáculo y gusta tanto que cuesta que la gente entienda que hay que seguir, pero, se agradece el entusiasmo aunque a veces alguien se pase. En el teatro de calle hay que llevar los imprevistos a tu terreno, como alguna vez que nos ha llovido en mitad de la actuación o que pasa un coche por donde no debe y lo sumamos a la actuación...»

«Es un tipo de teatro que, igual que, como actor, te deja más desnudo y te exige más fisicamente, te aporta cosas que no te da un escenario cerrado. En la calle, es mucho más difícil lograr la atención del público, pero la satisfacción del aplauso de gente que no suele ir al teatro es muy satisfactorio», asegura Sergio, horas antes de su estreno en Compostela.

«Aunque si conozco la ciudad, que es una ciudad bonita y con mucha historia, nunca he actuado en Santiago, sí lo le hecho en Lugo, Ourense y Pontevedra, y aunque no sé cuándo, lo que sí tengo claro es que, algún día haré el Camino de Santiago, porque es algo que me apetece mucho», concluye Sergio, confeso fanático «del tenis».

Compañía de teatro multipremiada

Yllana es una compañía fundada en 1991 y suma, desde entonces, 40 premios teatrales tras producir 40 espectáculos y dar más de 16.000 funciones en 48 países, «vistos por cerca de 6 millones de espectadores», indican en su web. Además, tienen seis escuelas.

El Festival C es una iniciativa del Concello de Santiago a través de Compostela Cultura y tiene el apoyo de la Deputación da Coruña y la colaboración de programas como Apego y el circuito Danza a Escena, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem; del Ministerio de Cultura).