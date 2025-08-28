A veciñanza reclama unha solución para as rúas da área dos Pexigos en Compostela
Queixanse da falta de comunicación do Concello e PP e Ucin reclaman saber do novo contrato da auga
O pasado sábado, a área dos Pexigos sufría unha nova incidencia coa canalización da auga. Desta volta era na rúa do Pisón (que une Castrón Douro co Pexigo de Arriba) onde se producía unha nova rotura nas tubaxes, que provocaba que a primeira hora da mañá e até as 10 horas a auga saíse con barro. «Era inservible para consumo ou aseo», conta en conversa con EL CORREO GALLEGO Antonio Vázquez, veciño da zona.
Poucas horas despois, arredor das 18.30 producíase unha segunda rotura que deixou a a rúa sen servizo de auga até as 23 horas. «No que vai de ano debemos levar sete roturas», explica Vázquez, que no pasado mes de abril levou esta reivindicación ao Pleno da man do Partido Popular.
Vázquez da conta do cansanzo que está situación está a producir e reclama que «polo menos se eviten os cortes de auga», mais tamén aseguran que os veciños «non entendemos que se vaian arranxando as roturas aos poucos, sería máis práctico no Pisón arranxar todo dunha vez». Vázquez quéixase da falta de comunicación dende o Concello e móstrase pesimista. «Haberá que agardar a marzo de 2027», di, aludindo a que nese verán comezará a campaña electoral local.
Fontes de Raxoi aseguran que cando BNG e Compostela Aberta chegaron ao poder non había un proxecto de renovación de tubaxes e defenden a creación, por parte deste goberno, do Plan de fugas, «que actúa en paralelo aos arranxos realizados por Viaqua». Dende esta empresa explícase ademais que o problema é que as tubaxes, xa obsoletas, están fabricadas en fibrocemento e vanse substituíndo por tubos de fundición moderna cando se produce unha rotura. O problema de que se produza en pouco tempo unha segunda rotura na tubaxe responde, segundo explican, a que a reanudar o servizo da auga, a presión da mesma provoca unha nova fractura noutro punto da canle.
Tamén dende Ucin (Unión de Ciudadanos Independientes) denuncian esta situación e reclaman, na voz do seu coordinador local, Diego Adrián Mallo, que «os veciños dos Pexegos non precisan máis parches, precisan un proxecto de futuro».
