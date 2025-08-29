Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 29 de agosto, en Santiago?

Conciertos de Mvrk, Hard Gz y John Pollón en el pabellón de Sar

El Lingua Urbana Fest, un evento que iba a celebrarse hoy en la Cidade da Cultura, se ha trasladado al pabellón Multiusos Fontes de Sar, donde actúan Hard GZ, MVRK, John Pollón, Xina Mora, Parkineos, Boyanka Kostova y 9Rubio, cita que ya roza el sold out y es parte del ciclo Los Conciertos del Xacobeo. Esta primera edición llega promovida por la Xunta de Galicia, impulsada por Turismo de Galicia. Incluye además en el cartel a una tacada de djs, como Borja Solla, Sote, Valensk8 y Carlos Barral.

Las galerías de arte de Santiago apuestan por ‘Aberto 2025’

Galerías de arte abiertas en Santiagocomo Dupla, Luisa Pita, Metro o Trinta forman parte del escaparate de Aberto 2025, cita presentada ayer por Lucía Suárez y Luisa Pita en el Hotel Compostela con muestras que se celebran los días 18 y 19 de septiembre. De esa forma, refuerzan sus programaciones, ya que Trinta, por ejemplo, cuenta ahora mismo con una colorista exposición de Xurxo Martiño titulada Aproximación formal, abierta hasta el día 12 de septiembre.

Las galerías de arte de Santiago apuestan por ‘Aberto 2025’ / Santiago Esturao Alzate

Irene Molina llega a la Cidade da Cultura

Ayer se inauguró la instalación artística Phygital land, traducións do físico ao virtual, de la granadina Irene Molina, que fue seleccionada como ganadora entre los proyectos presentados en la pasada edición del Encontro de Artistas Novos. Combina la dimensión física con la digital para generar esculturas en 3D y proyecciones animadas que evocan la idea de un paisaje post-apocalíptico, donde la naturaleza fue sustituida por una imperfecta versión digital. En dicha apertura, Molina estuvo acompañada por el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; la directora de Acción Cultural do Gaiás, Verónica Santos, y el director del Encontro de Artistas Novos (EAN), Rafael Doctor; entre otros asistentes.

Irene Molina llega a la Cidade da Cultura / Cedida

‘Cantareiras’

Cantareiras, exposición producida por el Museo do Pobo Galego con motivo del homenaje del Día das Letras Galegas 2025 a las cantareiras y a la poesía popular oral, abre hasta el día 28 de septiembre. Recopila materiales sonoros procedentes de los fondos del proyecto de recuperación, catalogación y digitalización del Archivo del Patrimonio Oral de la Identidad del Museo, así como archivo gráfico y documental, además de piezas de su colección o cedidas por particulares.