Campaña ‘Merca e Gaña en Comercio Punto Compostela’, desde o día 1
O 30 de setembro terá lugar a gala de entrega de premios na CEG
REDACCIÓN
A campaña de dinamización comercial Merca e Gaña en Comercio Punto Compostela está a piques de comezar. Desde o 1 de setembro até o 21 de setembro de 2025, todos os clientes que realicen compras nos comercios asociados a Comercio Punto Compostela poderán participar nun sorteo de 3.000 € en premios.
Nas datas da campaña, os clientes que fagan compras en calquera dos establecementos asociados ao CCA Comercio Punto Compostela poderán optar a premios valorados en 3.000 €. Consistirán en 5 tarxetas prepago de 200 € e 20 tarxetas de 100 €. Os premios deberán ser utilizados para volver a realizar compras nos comercios asociados. O 30 de setembro, ás 20:30 h., terá lugar a gala de entrega de premios na CEG (Rúa do Vilar, 54). Para participar neste sorteo, os asistentes deberán presentar un ticket de compra superior a 20 € feita en calquera dos comercios participantes nas datas da campaña.
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- La odisea de alquilar en Compostela: «En verano, los estudiantes no sueltan los pisos»