Campaña ‘Merca e Gaña en Comercio Punto Compostela’, desde o día 1

A campaña de dinamización comercial Merca e Gaña en Comercio Punto Compostela está a piques de comezar. Desde o 1 de setembro até o 21 de setembro de 2025, todos os clientes que realicen compras nos comercios asociados a Comercio Punto Compostela poderán participar nun sorteo de 3.000 € en premios.

Nas datas da campaña, os clientes que fagan compras en calquera dos establecementos asociados ao CCA Comercio Punto Compostela poderán optar a premios valorados en 3.000 €. Consistirán en 5 tarxetas prepago de 200 € e 20 tarxetas de 100 €. Os premios deberán ser utilizados para volver a realizar compras nos comercios asociados. O 30 de setembro, ás 20:30 h., terá lugar a gala de entrega de premios na CEG (Rúa do Vilar, 54). Para participar neste sorteo, os asistentes deberán presentar un ticket de compra superior a 20 € feita en calquera dos comercios participantes nas datas da campaña.