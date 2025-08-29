Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COMERCIO

Campaña ‘Merca e Gaña en Comercio Punto Compostela’, desde o día 1en Santiago

O 30 terá lugar a gala de entrega de Premios na CEG (Rúa do Vilar, 54)

Carteis de ‘Merca e Gaña en Comercio Punto Compostela’.

Redacción

Santiago

A campaña de dinamización comercial "Merca e Gaña en Comercio Punto Compostela" está a piques de comezar en Santiago. Desde o 1 de setembro até o 21 de setembro de 2025, todos os clientes que realicen compras nos comercios asociados a Comercio Punto Compostela poderán participar nun sorteo de 3.000 € en premios..

Premios e cómo participar.

Durante as datas da campaña, os clientes que fagan compras en calquera dos establecementos asociados ao CCA Comercio Punto Compostela poderán optar a premios valorados en 3.000 €. Estes premios consistirán en: 5 tarxetas prepago de 200 € e 20 tarxetas de 100 €.

Os premios deberán ser utilizados para volver a realizar compras nos comercios asociados.

Sorteo final e Gala de Entrega de Premios

O 30 de setembro, ás 20:30 horas, terá lugar a Gala de Entrega de Premios na CEG (Rúa do Vilar 54), onde ademais de entregar os premios da campaña, se fará un sorteo adicional entre as persoas presentes. Para participar neste sorteo, os asistentes deberán presentar un ticket de compra superior a 20 € realizado en calquera dos comercios participantes durante as datas da campaña. Entre os asistentes, sortearanse: 2 tarxetas regalo de 500 € e 1 tarxeta regalo de 1.000 €

A Gala está aberta ao público e contamos coa súa presenza! Será unha noite de celebración do comercio local e unha oportunidade única para os compradores e comerciantes de vincularse aínda máis coa cidade.

Máis de 2.000 € adicionais en premios

Ademais, a entrega de premios incluirá outro sorteo para os presentes, que darán a oportunidade de gañar outros 2.000 € en tarxetas regalo. Estas tarxetas deberán ser utilizadas nun mesmo día, nun período de 4 horas nos establecementos asociados.

Dúas formas de participar

Os clientes poderán rexistrar as súas compras de dúas maneiras para duplicar as posibilidades de gañar: 1. A través da plataforma web www.mercaeganasantiago.com, rexistrando a súa compra de forma individual. 2. A través do comerciante asociado, quen poderá rexistrar as compras directamente na plataforma www.mercaeganasantiago.com/comercios. Isto permitirá duplicar a participación para o sorteo.

En tódolos casos, o cliente ou clienta debe fotografiar e/ou gardar o seu ticket de compra como xustificante da mesma.

