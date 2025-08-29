Licitado diverso material sanitario para el CHUS por 188.000 euros

Con el objetivo de dotar al Área Sanitaria de Santiago y Barbanza de nuevo material sanitario, la Xunta acaba de publicar en el Portal de Contratos de Galicia la licitación por un importe de 188.537,60 euros, de los cuales 44.063,60 euros se destinarán a la compra de carros de enfermería, 83.974 euros a la de lámparas quirúrgicas, y 60.500 euros para un densitómetro óseo DEXA.

Los carros de enfermería se destinarán al bloque quirúrgico del Clínico y las unidades de hospitalización del propio centro hospitalario, que recibirán nueve carros para anestesia y otros tantos de hospitalización; mientras que las unidades de hospitalización del Hospital Médico Quirúrgico de Conxo recibirán ocho carros de hospitalización.

Facilitar un trabajo ágil y seguro

Esta adquisición es necesaria para dotar a los servicios asistenciales del CHUS de unidades móviles de almacenamiento y organización del material clínico, que permitan un trabajo ágil, seguro y ordenado por parte del persona.

En cuanto a las lámparas quirúrgicas, se busca mejorar la iluminación de los quirófanos, garantizando la seguridad y eficiencia de los procedimientos quirúrgicos. Además, el empleo de la tecnología LED permitirá reducir del consumo energético.

El densitómetro óseo se instalará en el Hospital del Barbanza.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta la primera quincena de septiembre.