Cierra el centenario comercio Riande: «Lo que más voy a extrañar es el trato con la gente»

El anuncio del cierre de otro comercio histórico no ha tardado en hacerse eco por las calles de la capital gallega. En esta ocasión, baja definitivamente la persiana el histórico comercio Confecciones Riande, que durante más de cien años ha sido el encargado de suministrar a los santiagueses con tejidos de alta calidad.

«No ha sido fácil tomar esta decisión, se trata del negocio familiar», cuenta Jorge Riande Torres, propietario del local. En 1920, tras regresar a Galicia desde Argentina, su abuelo, Santiago Riande Arce, decidió abrir en la Praza do Toural el primer establecimiento textil que ofertaba prendas confeccionadas –en aquella época solo se vendían telas–. El legado familiar continuó de la mano de su padre, Jorge Riande Álvarez, quien tras fallecer en el 2007, cedió el testigo a su hijo, el actual propietario: «Yo estaba haciendo prácticas en los comandos subacuáticos del Ejército, y quería seguir por ese camino. Sin embargo, mi padre enfermó y mi abuelo me pidió que me encargase del negocio», relata.

Norman Foster, Manuel Fraga, Pepe Domingo Castaño...

Con todo, Jorge Riande explica que, gracias a preservar el legado familiar, tuvo la oportunidad de vestir a figuras influyentes de la cultura gallega, tales como Torrente Ballester, Laxeiro y Antonio Fraguas, a quien recuerda con especial cariño: «Era un hombre muy entrañable con su mujer, siempre venían aquí juntos», indica. Pepe Domingo Castaño, Manuel Fraga o Norman Foster son solo algunos de los nombres que permanecerán registrados en la extensa lista de clientes de este histórico comercio de la capital gallega.

«He pasado 45 años detrás de este mostrador, por lo que he tenido la oportunidad de conocer a infinidad de personas. Al final, terminas creando una amistad con los clientes más habituales», destaca Riande, antes de añadir que con el cierre del local sus amigos perderán un lugar de tertulias.

Riande ha conocido a diversas figuras reconocidas a lo largo de sus 45 años detrás del mostrador. / Santiago Esturao

«Lo que más voy a extrañar es el trato con la gente, son clientes de generaciones», subraya. Este sentimiento no es unilateral, pues en los días previos al cierre se observa un bullicio de personas que acuden al comercio no solo a comprar los últimos productos, sino también para despedirse y agradecer el buen trato y servicio prestado por la familia Riande.

Falta de relevo generacional

A pesar de los intentos de Jorge Riande por conservar el comercio, la falta de relevo generacional se ha impuesto. «Mis dos hijos se dedican a otras cosas, y no pueden hacerse cargo del negocio», afirma. Asimismo, aunque el local todavía no ha sido vendido, alberga la esperanza de que el futuro comercio preserve el espíritu del original: «Sé que no depende de mí, pero me gustaría una marca acorde con Santiago, es decir, un lugar que no esté dirigido exclusivamente a los turistas».

Explica, además, que no será sencillo acostumbrarse a una nueva rutina donde las mañanas no están enfocadas a abrir la puerta del local. No obstante, también incide en que ya tiene pensadas otras actividades: «Pienso dedicarme a bucear, nunca he dejado de lado mi verdadera pasión. La ría de Arousa me está esperando, pero esta vez también quiero ir un poco más hacia el sur, concretamente a la isla de El Hierro (Canarias)».

Pese a los intentos de Riande, la falta de relevo generacional gana la batalla y cierra otro comercio histórico. / Santiago Esturao

Cierra este sábado

El nieto del fundador Confecciones Riande se jubilará el lunes, fecha que coincide con su 68 cumpleaños. «Aún voy a estar por aquí un tiempo más, tengo mucho que recoger y que limpiar, pero esta es mi despedida para el público».

Después de 105 años abierto, este emblemático negocio de O Toural cierra definitivamente sus puertas mañana a las 14 horas. Pero no sin dejar tras de sí el legado de generaciones, las huellas de historias compartidas y la esencia de una ciudad que también se cuenta a través de sus comercios.