Evacuado un tren en Santiago debido a una avería cuando iba de A Coruña hasta Vigo

La estación de tren de Santiagoha vivido esta tarde de viernes la evacuación de un tren que, tras parar durante su trayecto entre A Coruña y Vigo, sufrió un percance. "Tuvo lugar a las 16.30 horas", según detalla una viajera en charla con EL CORREO GALLEGO.

Fuentes de Renfe han confirmado a este medio que se ha tratado de una "incidencia técnica" tras "un fallo en el motor" y que ha afectado a 176 personas usuarias de este tren regional. Como consecuencia, desde la operadora ferroviaria han habilitado un plan alternativo de transporte por carretera, fletando autobuses para garantizar la movilidad de los usuarios.

Plan alternativo

"Veníamos de la estación de A Coruña cuando nos dijeron que, al final de un vagón, salía hubo a causa de un pequeño fuego, así que nos dijeron que nos bajásemos porque nos iban poner unos autobuses para llevarnos hasta nuestros diferentes destinos", detalla esta usuaria evacuada del citado tren detenido en el andén de la estación intermodal Daniel Castelao.

El incidente tuvo lugar a las cuatro y media de la tarde, interrumpiendo un viaje que debía concluir "a las seis de la tarde" con la llegada del citado tren a la estación de Vigo.

Extintor

"Dentro del tren no se olía a nada relacionado con un posible fuego", añade esta usuaria en su charla con este periódico.

"Nos han tratado bien, y tras usar el extintor, se ha apagado el fuego y parece ser que solo fue un pequeño incidente", apunta 40 minutos después del incidente, a la espera de la anunciada conexión por bus entre Compostela y la ciudad olívica, tras avisar de que hoy "llegará tarde" a Vigo.

Habitual usuaria de esta línea "todos los viernes", asegura que es la primera vez que vive una incidencia así en este servicio ferroviario.