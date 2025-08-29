Monseñor Prieto y su invitación a León XIV: «Con su gesto, la acogió»

El arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, invitó este miércoles al papa León XIV a hacer el Camino y peregrinar a la Catedral en 2027 por el Año Santo, y según narró desde Roma a EL CORREO GALLEGO, lo hizo emulando el convite hecho antaño a Francisco, su predecesor.

«Fue un encuentro dentro de una audiencia general, con la brevedad que esto supone, pero suficiante para transmitir lo que en ese momento pretendes con el papa», comenzó su relato monseñor Prieto, para luego añadir: «Evidentemente cuando me presenté como arzobispo de Santiago de Compostela, en el gesto y en la expresión del Papa —se puede ver en algunas de las fotos— se percibe como evidentemente se da cuenta de Santiago de Compostela y todo lo que eso significa. Como lugar, como meta del Camino de Santiago, como el lugar que acoge los restos y la memoria del apóstol Santiago».

«No olvidemos que él, en sus años jóvenes, precisamente peregrinó también con otros compañeros agustinos a Santiago de Compostela», señaló el arzobispo, recordando la visita hecha por Robert Prevost en 1982, muchas décadas antes de ser nombrado Papa, cuando tenía 26 años y era estudiante de Derecho Canónico, a punto de ser ordenado sacerdote en Roma.

«Le transmití a continuación la invitación con aquellas mismas palabras con que se la reiteré en algunas ocasiones al papa Francisco. Diciéndole que traía para él un recado de su amigo Santiago y es que el apóstol Santiago esperaba y deseaba que en el próximo año jubilar 2027 Pedro, o sea León XIV, fuera a visitarlo», dijo monseñor Prieto.

«Lo acogió con un apretón de manos, y a partir de ahí se inicia un camino que tiene que seguir otras vías, pero de alguna manera sí le ha quedado una invitación y yo creo que con el gesto la acogió. Ahora tiene que formalizarse, tiene que asentarse, tiene que aterrizarse», apuntó el titular de la archidiócesis compostelana, que añadió: «Esto es como la primera etapa de un camino, que yo confío y así se lo encomiendo al Apóstol, nos conduzca a que podamos, en el 2027, acoger entre nosotros pues a ese Pedro actual, que es el papa León XIV, en el próximo año jubilar compostelano».

Poco después de que León XIV haya sido electo pontífice, monseñor Prieto había expresado su intención de invitar formalmente al nuevo Papa en cuanto hubiera oportunidad. De concretarse esta visita a Santiago, su primera como cabeza de la Iglesia Católica y la segunda en su vida, León XIV seguirá los pasos de Benedicto XVI, que visitó Santiago en 2010 y de Juan Pablo II, que estuvo en la capital gallega en 1982 con motivo del Año Santo y en 1989 en la Jornada Mundial de la Juventud. El fallecido papa Francisco no llegó a visitar Compostela en sus 12 años como pontífice pese a las invitaciones hechas por autoridades tanto eclesiásticas como civiles.