Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
El Concello de Santiago señala que "todavía es pronto para conocer las circunstancias del siniestro"
Testigos afirman que la víctima cruzaba la calle cuando fue atropellada
Tragedia en el centro de Compostela. Una mujer ha muerto en Santiago en la mañana de este viernes tras ser atropellada por el tren turístico en rúa Virxe da Cerca al filo de las 12.00 horas. El Concello explica a este diario que «todavía es pronto para conocer las circunstancias del siniestro».
El atropello se produjo cerca de un paso de cebra cuando la mujer, que caminaba con dos muletas, cruzaba la calle. Al parecer el tren no tuvo tiempo suficiente para frenar y arrolló a la víctima.
Los Bomberos de Santiago han levantado el tren para recuperar el cadáver de la mujer. Desde el Concello indican que "o tren turístico xa está sendo retirado da rúa nestes momentos e en minutos vaise restablecer o tráfico". La alcadesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el conselleiro de Mobilidade, Xan Duro, se han desplazado hasta el lugar de los hechos.
Una joven que presenció el accidente cuando estaba esperando el autobús señala a EL CORREO GALLEGO que la víctima cruzó fuera del paso de cebra y el tren no la vio. «Era unha señora maior, con dúas muletas, estaba un pouco fora do cruce e meteuse na calzada e o tren non a viu e non lle dou tempo a frear», explica.
Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos ambulancias y efectivos de la Policía Local, que han cortado el tráfico en toda Virxe da Cerca y en Praza de Galicia. Ni vehículos particulares ni autobuses ni peatones pueden circular por la zona, al menos hasta que la jueza de guardia realice el acta de levantamiento del cadáver.
El Concello de Santiago aprobó en abril la adjudicación del nuevo contrato para el servicio de tren turístico a la empresa Autocares Rías Baixas, con una duración de seis años.
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Los creadores de ‘El caso Asunta’ vuelven a elegir Santiago para su nueva serie de Netflix
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- Los hoteles de Santiago registran el peor mes de julio de los últimos cuatro años
- La odisea de alquilar en Compostela: «En verano, los estudiantes no sueltan los pisos»