Tragedia en el centro de Compostela. Una mujer ha muerto en Santiago en la mañana de este viernes tras ser atropellada por el tren turístico en rúa Virxe da Cerca al filo de las 12.00 horas. El Concello explica a este diario que «todavía es pronto para conocer las circunstancias del siniestro».

El atropello se produjo cerca de un paso de cebra cuando la mujer, que caminaba con dos muletas, cruzaba la calle. Al parecer el tren no tuvo tiempo suficiente para frenar y arrolló a la víctima.

Jesús Prieto

Los Bomberos de Santiago han levantado el tren para recuperar el cadáver de la mujer. Desde el Concello indican que "o tren turístico xa está sendo retirado da rúa nestes momentos e en minutos vaise restablecer o tráfico". La alcadesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el conselleiro de Mobilidade, Xan Duro, se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca / Jesús Prieto

Una joven que presenció el accidente cuando estaba esperando el autobús señala a EL CORREO GALLEGO que la víctima cruzó fuera del paso de cebra y el tren no la vio. «Era unha señora maior, con dúas muletas, estaba un pouco fora do cruce e meteuse na calzada e o tren non a viu e non lle dou tempo a frear», explica.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en el lugar del siniestro / Daniel Rey

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado dos ambulancias y efectivos de la Policía Local, que han cortado el tráfico en toda Virxe da Cerca y en Praza de Galicia. Ni vehículos particulares ni autobuses ni peatones pueden circular por la zona, al menos hasta que la jueza de guardia realice el acta de levantamiento del cadáver.

El Concello de Santiago aprobó en abril la adjudicación del nuevo contrato para el servicio de tren turístico a la empresa Autocares Rías Baixas, con una duración de seis años.