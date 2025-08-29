Pilar Tobar, directora del Xelmírez II: «Tras a rehabilitación deixaremos de pasar frío»

El instituto Arcebispo Xelmírez II de Santiago será sometido a una rehabilitación integral, obra para la que la inversión prevista es de casi dos millones de euros. La idea es que el proyecto, con un plazo de ejecución de nueve meses, arranque en diciembre de este año.

El proyecto, presentado ayer por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez – el mismo día que salía a licitación– tiene el objetivo de avanzar en la eficiencia energética de las instalaciones para contribuir a reducir el consumo en alrededor de un 80%. El conselleiro detalló que se busca «mellorar o día a día de alumnado e docentes, dotando o edificio de maior confort térmico e dunha mellor funcionalidade».

En el acto de presentación de las obras también estuvo presente la directora del centro, Pilar Tobar. «Desde que cheguei á dirección no 2018 iniciei a solicitude para a rehabilitación dun centro que data do ano 85 e está ubicado nas brañas do río Corgo sufrindo problemas de humidade», comenta a EL CORREO GALLEGO.

Tobar asegura que le preocupa el hecho de que las actuaciones se vayan a desarrollar durante el curso. «Dende a consellería incidiron en que as empresas que soen licitar contan con experiencia en centros educativos e que polo tanto non haberá dificultades para compaxinar as obras coa docencia», relata. Además, el centro, que imparte Secundaria y Bachillerato, sólo abre en horario de tarde los martes, «polo que se pode aproveitar ese tempo sen alumnado».

Con todo, la directora del instituto compostelano aguarda que «no curso 2026-27 xa estean as obras rematadas», lo que implicará «ter un centro máis moderno», además de «deixar de pasar frío en boa parte do instituto».

En concreto, el proyecto supone cambiar los 2.545 m2 de cubierta actual por otra de panel de sándwich aislante con lana de roca, la renovación de 143 ventanas y 10 puertas por noticias de rotura de puente térmico y doble acristalamiento, así como el cambio de luminarias por 174 luces LED de bajo consumo con sensores de presencia. Además, está previsto sustituir las antiguas calderas de gasoil por cuatro equipos de biomasa con silo de almacenamiento y nuevos colectores de calefacción, lo que ayudará a reducir notablemente el impacto ambiental.

La actuación también contempla la instalación de un sistema SATE con aislamiento exterior y acabado decorativo en los 2.903 m2 de fachada, la renovación de la fontanería en los aseos de la segunda planta, la colocación de falsos techos en baños, vestuarios y salón de actos, la mejora de la red de saneamiento y el pintado de las paredes interiores afectadas por las nuevas carpinterías. Por último, se contempla la reparación de la estructura metálica de la cubierta de los vestuarios, eliminando los óxidos.

El lunes 8 de septiembre, primer día del curso 2025-26, serán cerca de 600 los estudiantes que entren por la puerta del instituto compostelano. «Por agora temos 588 matrículas, se ben en setembro vaise formalizar algunha outra», detalla Tobar, quien recuerda que en el año 2018 la cifra de alumnado era de 400.