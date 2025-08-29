Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santiago

Raxoi mantén o consumo de auga no mínimo pese as últimas chuvias

Domínguez cre que as precipitacións implican unha «mellora importante», pero mantén a prudencia

O concelleiro de Sustentabilidade Ambiental de Santiago, Xesús Domínguez

O concelleiro de Sustentabilidade Ambiental de Santiago, Xesús Domínguez / Cedida

Manu López

Manu López

Santiago

O concelleiro de Sustentabilidade Ambiental, Xesús Domínguez, chamou onte a manter un «uso responsable» da auga pese as chuvias dos últimos días. A mediados de agosto, Raxoi reduciu ao imprescindible o uso municipal de auga pola baixada no caudal do Tambre despois de rexistrar máis de sesenta días sen precipitacións desde o 1 de xuño. Aínda que o abastecemento estivo garantido en todo momento, o Concello lanzou unha serie de recomendacións á cidadanía para optimizar o uso dos recursos hídricos.

Unha «mellora importante»

«Con estas chuvias é previsible que vaia aumentar o caudal do Tambre, o que non quita que sigamos mantendo un uso responsable dun recurso básico como é a auga», declarou Domínguez. O edil lembrou que aínda estamos a finais de agosto e tirou de refraneiro ao indicar que «hai un dito que di que en setembro arden os montes e secan fontes. Os montes xa arderon, veremos que pasa coas fontes». Nesta liña, insistiu en que pese a que as últimas precipitacións implican unha «mellora importante», é necesario manter «un uso responsable».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents