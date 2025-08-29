Tejen en el Camino de Santiago una red mundial frente al alzhéimer

Acompañada por los participantes de Walking the Talk for Dementia que, procedentes de una treintena de países, han recorrido el último tramo del Camino entre Sarria y Santiago, la presidenta de Agadea, Isabel Gey, mostraba a EL CORREO GALLEGO su alegría por haber culminado una experiencia que permite «un intercambio de información de gente que trabaja en investigación, gerontólogos, afectados; personas de distintos sitios que te van aportando muchísimas ideas para impulsar tú otros proyectos, y que son una demostración de la gran red que se puede tejer en torno a las demencias».

Emoción desbordante en la entrada en el Obradoiro

Con lágrimas en los ojos tras haber disfrutado por tercer año consecutivo de una experiencia sobre la que diferencia «la parte emocional, en la que hay que ver cómo han vivido este Camino las personas diagnosticadas con demencia, cómo les ha encantado y cómo han entrado en el Obradoiro sin poder evitar llorar, gente que nunca había estado aquí antes, de Australia, de América, de otros lugares de Europa», junto a los casi doscientos socios de Agadea que, llegados en autobús desde Ribeira, A Estrada y la capital gallega, «quisieron unirse a los que veníamos haciendo el Camino para arroparlos» desde el Monte do Gozo.

A esa emoción de poder compartir el peregrinaje entre personas y profesionales relacionados con las demencias, se une la oportunidad que esta iniciativa, impulsada por el periodista brasileño Fernando Aguzzoli-Peres, ofrece de «darnos cuenta de la gran red que tenemos frente al alzhéimer, una red importantísima para seguir avanzando, y más en un año de cambio como este porque va a haber una nueva medicación».

La USC, principal colaborador científico del simposio

Culminada esta primera parte de Walking the Talk for Dementia centrada en la Ruta Jacobea, las jornadas de hoy y de mañana están reservadas para un simposio científico en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago, en el que profesionales de distintas partes del planeta profundizarán en los diferentes aspectos relacionados con el abordaje de las demencias, dentro de una cita que cuenta con la Universidade de Santiago (USC) como principal colaborador científico.

La propia alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, fue la encargada de darles ayer la bienvenida junto a Isabel Gey, dando paso este viernes y sábado a un encuentro en el que se han programado numerosas ponencias y mesas redondas sobre temas cruciales como la detección temprana de la demencia, la creación de comunidades amigables con la enfermedad y los desafíos en la integración del sistema sanitario.

Posible adelanto a junio

De cara al futuro de una propuesta que nació con la idea de organizarse una sola vez y que está ya en su tercera edición, la presidenta de Agadea avanzaba a este diario que tanto ella como Fernando Aguzzoli-Peres están barajando la posibilidad de que el próximo año se lleve a cabo en junio, puesto que «nosotros en agosto tenemos bastantes problemas porque los usuarios están de vacaciones y quedan muy poquitos, pero para ellos es una fiesta y no quieren perdérsela».

Tras recalcar que la idea de Walking the Talk for Dementia en la que colaboran como asociación surgió «de Fernando, quien dejó de trabajar para cuidar a su abuela enferma», destacaba que el tramo de la Ruta elegido «ha sido un acierto porque permite seleccionar zonas en las que no hay carretera, está muy bien para personas mayores, y al final todos terminamos comiendo juntos, que en Galicia siempre es un buen final».