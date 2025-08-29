Así se viste en Santiago según las influencers del mercadillo de este viernes en As Cancelas

Sonia Felpete Piedra (@thesisismess en Instagram; con 37.000 followers) razona así con este diario su presencia en el Fashion Market del centro comercial de Santiago, As Cancelas, una cita que abre este viernes, 29 de agosto, de 12 h. a 14.30 horas y entre 16.30 h. y 20.30 h., con entrada libre.

«Me lleva a aceptar la idea de tener un espacio físico donde mostrar aquellas prendas, calzado y accesorios que puedan tener una segunda vida. Es una gran iniciativa; buscamos una moda sostenible: reutilizar y reciclar las prendas es la base. Voy a ofrecer los looks de mi Instagram, prendas más exclusivas y prendas para usar a diario; zapatos y complementos. Todo seminuevo con poco uso».

Y si fuera como compradora en esta cita, esto buscaría: «una prenda especial para una ocasión especial, un look que haya visto en redes y me haya encantado», indica, barriendo para casa.

Economía circular

Zoe García (@conzdezoe, 96.700) señala: «Confío en la moda circular, es un buen modo de darle una segunda vida a la ropa y de que otras personas puedan disfrutarla y me alegra mucho que lugares de referencia en moda como As Cancelas hagan iniciativas sostenibles como este mercadillo. Llevo un montón de ropa de diferentes estilos, vestidos, pantalones, faldas e incluso conjuntos súper bonitos».

«Si fuera una visitante, me encantaría llevarme algunos vestidos para terminar el verano con mucho estilo y alguna ropa de para la temporada de otoño, como jerséis o alguna chaqueta», aclara a EL CORREO GALLEGO.

Aitara Pardo (@by_littlepony; 142.000) muestra igual felicidad

«Me encanta la iniciativa.Es algo fresco, novedoso y que apoya la economía circular. Es una forma muy bonita de acercarnos a nuestras seguidoras, ya que solemos crear lazos con ellas pero siempre a través de la pantalla. Llevo sobre todo ropa de mi bebé, mucha casi nueva o incluso con etiqueta. También algo de ropa mía, principalmente de antes del embarazo, ya que con los cambios de talla apenas he comprado últimamente. Para quien tenga un evento cerca, llevo también alguna prenda de invitada, incluso con etiqueta... En mi caso, las tallas son mayoritariamente 34-36».

Lo que comprarían si fueran como visitantes

¿Y si ellas fueran a comprar a este mercado ropa de segunda mano en As Cancelas?

«Iría por la ropa y por el ambiente, porque es un tipo de evento que no suele haber en Santiago. Buscaría ropa para aprovechar estos últimos días de verano y algo para el comienzo del otoño (que ojalá no llegue muy pronto)».

Así se viste en Santiago, según ellas

Y así opinan estas influencers gallegas sobre el vestir y la moda entre quienes habitan y/o visitan Compostela.

Aitara Pardo: «En Santiago se lleva mucho el estilo casual, cómodo pero con rollo. Y hay gente que arriesga más, sobre todo por la zona vieja, con un rollo más vintage o prendas con personalidad. Y últimamente crece el interés por la moda circular y sostenible».

Zoe García coincide en parte: «En Santiago predomina un estilo muy casual, al ser ciudad universitaria predominan los estilos muy relajamos y cómodos para el día a día. Es una ciudad con estilo y ser cuna de grandes empresas de moda en Galicia hace que, en general, la sociedad se preocupe mucho por este tema».

Y Sonia Felpete Piedra concluye: «Predomina el estilo tradicional; abunda el estilo natural, que crece y toma la calle por su comodidad; y algo del estilo elegante, que es el más deseado y el menos común; del resto de estilos, pinceladas sueltas. Somos más de seguir tendencias que de crear nuestro propio estilo», matiza.