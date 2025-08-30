Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 30 de agosto, en Santiago?

Llega hasta Sar el Wake Up! Festival

Tras el cambio de ubicación al pasar de la Cidade da Cultura al pabellón de Sar, hoy se celebra el Wake Up! Festival, desde las 16:00 hasta las 06:00 h. DJ Mochakk, una de las figuras de la escena internacional, destaca en un cartel de música electrónica donde el brasileño estará acompañado por Silvie Loto, Francisco Allendes, Cristina Lazic, Caste B2b Selles y Mvrk. Esta primera edición del Wake Up! busca ser «un hito turístico destacado, al que es un honor darle cobertura desde el sello Conciertos del Xacobeo de la Xunta de Galicia, ya que puede ser un atractivo para el público que visita nuestro territorio», según indicó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, durante su presentación.

Repaso al arte surrealista del maestro Eugenio Granell

La muestra que refleja las diferentes etapas artísticas y vitales de Eugenio Granell, desde su vinculación con Galicia como referente en muchas de sus producciones a lo largo de toda su vida, ocupa buena parte de la fundación compostelana que lleva su nombre. Además, se hace una mención especial a la obra de su hermano, Mario Granell. En estos 30 años, la fundación ha trabajado para proteger, difundir y estudiar el legado del añorado artista gallego y del surrealismo, desde distintos prismas.

Repaso al arte surrealista del maestro Eugenio Granell / ECG

Las fotos del premiado Boris Savelev brillan en el Gaiás

La muestra titulada Boris Savelev. Viewfinder, una forma de mirar, está abierta en el Museo Centro Gaiás (Planta 2) hasta el 2 de noviembre, gratis. Es la retrospectiva más amplia realizada hasta ahora del fotógrafo de Chernivtsi (Ucrania, 1947), artista premiado en PHotoEspaña 2024 cuya mirada se forjó en la Unión Soviética en los años 70. Allí trabajó, primero como parte del prestigioso club Novator, y más adelante como freelance para publicaciones rusas y extranjeras.

Las fotos del premiado Boris Savelev brillan en el Gaiás / ECG

Cita de apoyo a la población palestina

El Movemento Global a Gaza - Galiza ha convocado para las 12 horas de hoy una concentración en Santiago, en la Praza do Toural, "con el objetivo de denunciar la situación que vive la población palestina y apoyar la salida de la Flotilla Sumud Global, prevista para mañana desde diferentes puertos internacionales", detalla la organización.