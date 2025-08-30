Compostela acollerá o concerto inaugural do ciclo ‘Outono das Artes’
A primeira cita será o 6 de setembro, no Campo de Conxo, co concerto da banda De Ninghures
O ciclo Outono das Artes comezará en Compostela o 6 de setembro co concerto de ‘De Ninghures’. A cita será no Campo de Conxo ás 21.00 h. A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, e a deputada de Cultura da Deputación, Natividade González, presentaron este venres o programa completo, acompañadas de varias persoas artistas que participan neste evento.
O Outono das Artes 2025 recolle unha ampla programación cultural que levará máis de noventa actividades de música, danza, teatro e audiovisual a concellos de toda a provincia entre setembro e decembro.
A rexedora compostelá agradeceu á Deputación a súa colaboración na realización desta actividade, «que lle pon o ramo ao centenario da anexión de Conxo a Santiago de Compostela». Deste xeito complétase «unha ampla programación na que desde o Concello estivemos implicados de forma transversal entre todos os departamentos cos actos propios do Centenario e a Festa do Banquete, que foron un éxito como ben é sabido», sinalou Sanmartín.
Despois do concerto inaugural, o programa viaxará por vilas e cidades como Ortigueira, Ferrol, Negreira, Sada, Ribeira, Oroso, Carral, Muros, Pontedeume, Betanzos, Carballo, Rianxo ou Vimianzo, entre moitas outras, ofrecendo propostas que abranguen desde concertos e recitais ata pezas de danza contemporánea, teatro familiar e proxeccións audiovisuais.
