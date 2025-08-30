Detido en Montero Ríos un condutor que circulaba pese a non ter puntos no carné
Cúrsase unha denuncia a unha persoa por ouriñar na Praza do Obradoiro
Santiago
Segundo o parte emitido pola Policía Local, en relación coas súas actuacións realizadas entre o pasado xoves e a madrugada de onte, na rúa Montero Ríos detívose a unha persoa acusada de cometer un delito contra a seguridade vial. Arredor das 5 da madrugada do venres, os axentes indentificaron unha persoa á que lle constaba unha suspensión temporal do permiso de conducir, ademais da perda da vixencia do mesmo a causa de carecer do total dos puntos asignados.
Entre as demais incidencias comunicadas, é de destacar unha denuncia por ouriñar na vía pública. Arredor das doce da noite identificouse unha persoa ouriñando na Praza do Obradoiro.
