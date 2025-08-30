Participantes en un programa de empleo juvenil visitan el Biopolo Sionlla
Impulsado por la Xunta y desarrollado por la Cámara de Comercio de Santiago, fomenta la ocupación de los jóvenes en sectores estratégicos
Redacción
Varios participantes en el programa Xuventude Mentoring na Empresa 2025 de incentivación del empleo juvenil impulsado y cofinanciado por la Consellería de Xuventude visitaron este viernes el Biopolo Sionlla. Una visita que contó con la presencia de la secretaria general de la Cámara de Comercio de Santiago, Rosa Mary Cardeso, y del gerente de la Asociación Área Empresarial del Tambre, José Manuel Beceiro.
El programa, desarrollado por la Cámara, cuenta con la cofinanciación del 60% de la UE en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027, y contempla estancias formativas en empresas vinculadas a sectores estratégicos, como el biotecnológico. En esta ocasión, participan doce jóvenes de entre 18 y 29 años, procedentes de la comarca de Santiago y de otras localidades.
Retención de talento
Beceiro destacó la importancia de promover proyectos capaces de retener el talento y el conocimiento generado en la universidad, y recordó que con el biopolo «un dos obxectivos era o de reter o talento que se xera na Universidade de Santiago (USC), principalmente nun sector estratéxico como é o biotecnolóxico».
Cardeso incidió en que en la Cámara «estamos a traballar en tres eixos relacionados co emprego xuvenil: a retención e captación do talento mozo, a capacitación e formación práctica, e a fluída relación laboral entre empresariado (oferta) e persoas mozas (demanda)».
