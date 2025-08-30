Javier Rico: «Se a USC tivera un pavillón sen goteiras poderíase ampliar a oferta deportiva»
O delegado do reitor para o Deporte da institución, Javier Rico, anuncia que este curso nace a escola de pickleball
O prazo de matrícula ábrese o día 1 ou o 8, en función do colectivo
O vindeiro luns, 1 de setembro, a Universidade de Santiago abrirá o prazo de matrícula nas actividades do curso deportivo para as persoas integrantes da categoría A (comunidade universitaria da USC, parella e fillas/os de persoal da USC e o persoal xubilado). Para o resto da cidadanía, o prazo abrirá o luns 8 de setembro, unha semana antes do seu comezo.
A oferta deportiva abarca dende actividades acuáticas ata sendeirismo ou a aprendizaxe de múltiples modalidades deportivas, pasando por diversas actividades aeróbicas e de acondicionamento físico, así como de benestar e lecer.
Como novidade para o curso que vén creouse a escola de pickleball, unha disciplina que combina elementos de bádminton, pimpón, pádel e tenis. «As xornadas e torneos organizados o curso pasado tiveron moito éxito e con esta escola queremos darlle continuidade a esa experiencia inicial», comenta en conversa con EL CORREO GALLEGO Javier Rico, delegado do reitor para o Deporte da Universidade de Santiago.
Nas actividades monográficas puntuais incorpórase o tiro con arco, a marcha nórdica e outros deportes alternativos. «Probaremos novas iniciativas para ampliar o perfil das persoas participantes», indica Rico.
Con todo, sinala que o estado actual do pavillón polideportivo impide seguir incrementando a oferta. «Sufrimos problemas de condensación e goteiras, e non podemos ampliar polas potenciais suspensións de actividades que temos que facer cada curso», di, ao que engade: «Precisariamos da implicación das administracións públicas para reformalo como é debido».
Javier Rico destaca que a combinación de actividades regulares con eventos puntuais «favorece a participación». No referente a eses eventos que carecen dunha regularidade (xornadas de promoción, torneos e masterclass), dende a Universidade tratan de cubrir a maioría de semanas dos meses de setembro, outubro e ata mediados de novembro. E despois no segundo semestre en febreiro, marzo e abril. «En decembro, xaneiro e maio é complicado porque o estudantando está centrado nos traballos académicos e nos exames», apunta.
As persoas interesadas poderán consultar na web da Área Deportiva da USC toda a oferta deportiva, así como o calendario das actividades e procedemento de inscrición.
Aumenta a participación
No curso pasado foron 8.576 as persoas que participaron nalgunha das actividades físico-deportivas promovidas pola Área Deportiva da institución compostelá, representando o 25% persoas de fóra da comunidade universitaria. «Esto reforza a idea da implicación da USC para xerar unha oferta de actividades para a cidadanía en xeral», detalla.
No curso 2023/2024, o número total de usuarios foi de 7.603, o que implicou nun ano un incremento da participación dun 12,8 por cento.
