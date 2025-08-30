«Se llamaba Pepita y venía mucho a la Praza de Abastos»

Justo 24 horas después del fatal accidente que le costó la vida a María José Míguez Vidal, de 84 años y vecina del barrio compostelano de Vite, tras ser atropellada por el tren turístico en la rúa Virxe da Cerca, en distintos puntos de la Praza de Abastos se sucedían este sábado una serie de conversaciones bajo un denominador común: el trágico suceso que conmocionó este viernes la capital gallega. «Vivía en Vite, en la rúa Alexandre Bóveda, y se llamaba Josefa, aunque se le conocía como Pepita. Venía mucho a la Praza de Abastos», afirma una persona que se encontraba a solo unos metros del lugar del atropello en la mañana del viernes. «Fue una auténtica fatalidad. Tuve ocasión de hablar con el conductor del tren turístico tras el accidente, y me comentó que en sus 40 años de carrera profesional nunca había vivido una situación de este tipo», señala este vecino de la zona de Virxe da Cerca, todavía afectado por el accidente y por las escenas de dolor que se vivieron en pleno centro de Santiago tras el suceso.

Mientras, en Vite, los vecinos señalan que Josefa solía pasear con frecuencia por las calles de esta zona del norte de la ciudad y añaden que acudía con frecuencia al supermercado del barrio, situado en la avenida de Castelao. «Además, como es habitual en muchas personas de avanzada edad que viven aquí, iba casi a diario a la Praza de Abastos para comprar productos frescos», señala un vecino de Vite, también muy afectado por el fallecimiento de María Josefa Míguez Gómez, viuda de Alfonso Míguez Vidal.

Sus hijos, sus hijas políticas y nietos; así como el resto de su familia y amigos, la despedirán en la misa que se celebrará este domingo, a las 13.00 horas, en la capilla del tanatorio de Boisaca. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de Boisaca. La capilla ardiente está instalada en la ‘Sala Cinco’ del tanatorio municipal.

Conector Central de la ciudad

El fatal atropello se produjo a la altura del número 6 de la rúa Virxe da Cerca, frente a la parada del autobús urbano junto a la Escuela de Arte Mestre Mateo, en dirección a Porta do Camiño, y a solo unos metros de las escaleras que conducen a la Praza de Abastos. Esta es una zona especialmente transitada, puesto que es el Conector Central de la ciudad. Hace casi un año, en septiembre de 2024, el Concello de Santiago presentaba las bases del concurso de ideas para el proyecto de remodelación del entorno de Virxe da Cerca, con el que el consistorio local pretende reducir el tráfico al prohibir que los vehículos privados puedan atravesar la zona y ganar espacio para un doble carril de transporte público/escolar, así como más sitio para peatones y bicicletas.

Para la transformación del Conector Central de la ciudad, Raxoi contará con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), con el que ha sellado un acuerdo para que la entidad "participe e aporte coñecemento" al concurso, además de "conseguir as mellores propostas". El COAG se encargará de definir los criterios objetivos técnicos para seleccionar las propuestas en cada una de las fases, de difundir el concurso para que participe el mayor número de equipos y se incorporará al jurado que decida el ganador.

En cuanto a la circulación en esta zona, el edil de Urbanismo, Iago Lestegás, sostiene que se trata de fomentar el transporte urbano y la movilidad activa de la ciudadanía, "reducindo o número de vehículos particulares, calmado de tráfico e mellora da seguridade e accesibilidade". En este contexto, hace hincapié en que este espacio "deixe de funcionar como un atallo para atravesar" la ciudad de norte a sur.