Moda, economía circular e ‘influencers’ centran el Fashion Market de As Cancelas

El centro comercial de Santiago As Cancelas ofreció ayer un plan diferente con una iniciativa que aunó moda y economía circular con la colaboración de varias influencers. Sonia Felpete (@thesisismess en Instagram), Zoe García (@conzdezoe), Aitara Pardo (@by_littlepony) y Rocío Meiriño (@ro_mairy) protagonizaron un mercadillo de segunda mano en el conocido centro comercial, un cita llamada Fashion Market. El proyecto juntó estilos, tendencias y sostenibilidad, con una oferta de prendas exclusivas de las citadas influencers locales, pero también de productos para tárget infantil.

Entre otras iniciativas próximas, del 10 al 13 de septiembre, este centro compostelano pone la mirada en el inminente inicio del nuevo curso escolar. «Presentando el ticket de compra de 20 euros, cada cliente podrá optar a llevarse muchos premios al instante y una ecovisita para cuatro personas a la granja ecológica Casa Grande de Xanceda», detallan desde su equipo de marketing.