O PP quere un Santiago membro das Cidades Creativas da Unesco
A candidatura debe presentarse ante a Unesco en 2026
O PP de Santiago, a través do seu edil José Antonio Constenla, vén de solicitarlle ao Goberno local que «se poña xa a traballar para elaborar a mellor candidatura posible para que Compostela se converta en Cidade Creativa das artesanías e as artes populares, como membro da rede de Cidades Creativas da Unesco».
Constenla alerta de que é necesario «presentar dita solicitude antes de marzo de 2026, e para iso teríamos que contar cunha proposta supervisada pola Asociación Ourives de Compostela e apoiada pola Xunta, a Deputación, a USC e o Centro Unesco de Galicia». Por isto instou ao equipo de goberno a «poñer nisto seriedade e traballo, co fin de poder armar a mellor proposta posible, para que Santiago, a súa contorna e a provincia poidan beneficiarse deste importante recoñecemento internacional, dada a tradicional importancia da industria da artesanía na nosa economía».
O edil subliñou que, «na capital de Galicia, contamos cos fundamentos necesarios para activar un sector produtivo como o da ourivería, asociado á nosa tradición, talento e creatividade, posibilitando o desenvolvemento dun modelo de crecemento que permita que as ideas creativas evolucionen a bens e servizos con alto valor agregado». Por iso, José Antonio Constenla lembrou que «os grandes museos do mundo xa contan, nas súas coleccións, con pezas de ourivería compostelá».
