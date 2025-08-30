O PP de Santiago denuncia o «estado de abandono» do CSC de Laraño
Esta situación, indicou De la Fuente, «levou, varias veces, á suspensión de actividades»
O Partido Popular de Santiago, a través do seu concelleiro José Ramón de la Fuente, denunciou este xoves que «o goberno nacionalista ten absolutamente esquecido o local social de Laraño, en estado de abandono e no que abundan, dende hai tempo, serias deficiencias que imposibilitan, incluso, a celebración das actividades normais dos usuarios, por exemplo, chegaron a suspenderse as clases de informática, porque os ordenadores levan todo o ano avariados».
De la Fuente explicou que «esta instalación ten moitas anomalías, como problemas de funcionamento de sistemas de climatización, o que levou, varias veces, á suspensión de actividades; falta de mantemento preventivo para atallar humidades evidentes nas salas de reunións; e unha limpeza dimensionada ás necesidades da actividade e configuración do local social».
Así mesmo, agregou o edil popular, «tamén conta co mobiliario roto e inservible desde hai meses; o baño reservado para persoas con mobilidade reducida se usa como almacén de material; carece de saída de emerxencia no salón de actos, polo que non se pode garantir unha eventual evacuación en caso de emerxencia; e a falta de roza e podas nunha finca municipal contigua, que ten unha maleza que pode provocar algún problema en caso de lume». «É especialmente preocupante -indicou De la Fuente- o estado do parque infantil exterior».
