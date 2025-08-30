O PSOE denuncia que os colexios non están listos para iniciar o curso
Advirte que as obras nalgún centro saturan ás traballadoras da limpeza
O grupo municipal socialista denunciou este venres «a falta de previsión do Goberno da señora Sanmartín na posta a punto dos centros de educación infantil e primaria de cara ao inicio do curso escolar». Afirman dende o grupo municipal que as traballadoras do servizo de limpeza lles trasladaron que «as tarefas xerais, que deberían realizarse durante o mes de agosto, segundo recollen os pregos, non comezarán até o 1 de setembro».
Dende o a bancada do PSOE no Pazo de Raxoi cualifican de «inadmisible que, a poucos días da apertura das aulas, non exista un reforzo suficiente do servizo de limpeza», situación que leva a que ademais, nalgún dos centros escolares nos que se están a acometer obras de reparación e mantemento, se ven na obriga de asumir «unha carga de traballo desproporcionada».
Para os concelleiros Sindo Guinarte e Marta Abal, «a improvisación do Executivo local terá como resultado que nenos e nenas», na próxima incorporación ás aulas, «se atopen con colexios con po, restos de obra e sen as condicións mínimas de hixiene e salubridade que deberían estar garantidas». Por todo isto, dende o grupo municipal socialista esíxenlle ao Goberno local «que actúe con responsabilidade e reforce de inmediato os equipos de limpeza, asegurando que todos os centros educativos estean preparados a tempo para acoller á comunidade escolar».
