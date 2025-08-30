Sanmartín ratifica a entrada en vigor da taxa turística a partir do día 1 de outubro
A ordenanza do imposto de estadías aprobouse no pleno de 31 de xullo a pesar das críticas da oposición e parte do sector
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, confirmaba este venres, en resposta ás preguntas formuladas pola prensa logo da presentación do ciclo Outono das Artes, que a taxa turística será unha realidade a partir do vindeiro 1 de outubro, tal e como aprobou o pleno municipal o pasado 31 de xullo.
Así o anunciou tamén antes do parón estival a concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, e logo de recoller as queixas dunha parte da hostalaría, que vía precipitado comezar a aplicar aos seus clientes o imposto de estadías turísticas xa durante os meses de verán como propoñía o Goberno local. A data escollida para comezar a aplicar a taxa na capital de Galicia débese tamén a que se trata do inicio do último trimestre do ano e mais do mes de peche do exercicio trimestral anterior.
Alegacións incorporadas ao texto final da ordenanza
Antes de ser sometido á votación do pleno, o texto da ordenanza reguladora do imposto de estadías turísticas foi modificado incluíndo as alegacións e achegas de parte do sector. Así, cuestións referidas ao destino dos fondos recadados ou a garantía de consulta sobre a execución práctica do cobro do imposto por parte do sector foron incorporadas ao texto final en dúas disposicións únicas: unha adicional e outra derradeira.
A disposición adicional única refírese ao Foro de Turismo Sostible e á aprobación en seis meses do regulamento do mesmo. No caso da disposición derradeira única, incorpóranse cuestións relativas á xestión desta recarga impositiva ás estadías turísticas.
A taxa que agora vai comezar a aplicarse suporá unha recarga de entre 1 e 2,5 euros para as persoas que nos visiten, dependendo da duración da estancia e do tipo de aloxamento, e con ela preténdese compensar o gasto que xeran os visitantes en canto o mantemento dos servizos públicos.
