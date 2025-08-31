Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, domingo 31 de agosto, en Santiago?

Castelao

De martes a domingo, de 10 horas a 20 h., el Museo Centro Gaiás (Planta 2) ofrece una muestra llamada Castelao. Mirar por Galicia, que reivindica a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Ofrece un recorrido por el devenir personal, literario, artístico y político de una de las figuras más destacadas de la historia de Galicia. Esta muestra usa el potencial de las tecnologías de animación 3D y de los motores de inteligencia artificial generativa, con la dirección artística de Carlos Seijo y la asesoría histórica de Miguel Anxo Seixas Seoane.

Últimas semanas para ver la muestra ‘Tesoureiras do noso’

El vestíbulo de la Biblioteca de Galicia propone Tesoureiras do noso, una exposición con motivo del Día das Letras Galegas 2025. Es de entrada gratuita de lunes a domingo de 09:00 h. a 21:00 h. Recopila libros, cancioneros y material audiovisual «para comprender a todas esas mujeres que empezaron a tocar y cantar con platos y azadas por pura necesidad de diversión y disfrute, hasta llevar su legado a los escenarios», según la organización. Encara las últimas semanas para verse, ya que cierra el 30 de septiembre.

Una mujer visita la muestra 'Tesoureiras do noso' / Cedida

Concierto de Alfredo Löb

Alfredo Löb da un concierto hoy en el Arume Cafe Bar Musical, a las 21 horas en la Praza de Fuenterrabía, 4. Aparte de temas propios, en sus actuaciones suele ofrecer versiones de clásicos del pop y del rock como Imagine, de John Lennon, o Another brick in the wall, de Pink Floyd. Habitual de la escena compostelana, a veces se ve a Löb junto a Andoni Arcos a la guitarra y Gonzalo Muiño Argüelles al violín. Es una cita con entrada inversa (cada quien paga lo que quiere al terminar el concierto). Por cierto, el propio Arcos va a tocar cada miércoles de septiembre en este mismo local junto a Nuria José.

Concierto de Alfredo Löb / Cedida

Isaac Díaz Pardo

El Museo do Pobo Galego propone visitar la intervención expositiva Espazos contra o baleiro. Situada en la parte noroeste del centro, se hace en recuerdo del intelectual y artista gallego, miembro fundador y presidente del patronato de esta institución desde el año 2000 hasta 2010. Cuenta con el trabajo de Xosé Ramón Fandiño, María Xosé Fernández Cerviño y Pilar Sampedro en el equipo curatorial. El diseño es obra de Xaime Fandiño y la señalética y rotulación, de Axeitos & Co.