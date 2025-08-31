CULTURA
Concerto de Raigañas na programación do Museo do Pobo en setembro
Fan unha actuación o día 13; e a historiadora Iria-Friné Vázquez Rivera, presentada por Xosé Ramón Fandiño, fala de Castelao o 25. E hai tamén unha vista con Isabel Vigo e Carme Campo.
No marco da programación de setembro do Museo do Pobo Galego, o sábado 13 do vindeiro mes chega a actuación en Santiago das pandeireteiras Raigañas. O grupo naceu no seo da Asociación Xuvenil Raigañas, colectivo cultural fundado en 1979 en Cerqueda (Malpica de Bergantiños) para recoller e conservar a nosa música popular. É unha cita de entrada libre (12:30 horas; Xardín do Claustro).
Raigañas conta con: Olaya García, Sofía Vila, Helena Sanmamede, Susana Suárez, Ana Abelenda, Andrea Souto, Raquel Uxía Lema, Rosario Álvarez , Carme Álvarez, Uxía Corral e Mar Suárez. Dirixe este grupo de música tradicional galega: Sonia Reborido.
Por outra banda, o día 18 de setembro (19 h.), chega a última visita comentada á exposición Cantareiras. Oralidade. Creación. Transmisión, visita guiada por dúas das súas comisarias, Isabel Vigo e Carme Campo.
Iria-Friné Rivera Vázquez e Xosé Ramón Fandiño
Xa o 25 de setembro (19 h.; de balde), a programación de setembro do Museo do Pobo Galego, conta coa historiadora da arte, investigadora, escritora e creadora Iria-Friné Rivera Vázquez ofrece un faladoiro titulado Un ollo de vidro. A maxia de Castelao (presentará o faladoiro o patrón do Museo, Xosé Ramón Fandiño).
MICE 2025
E o sábado, 27 de setembro (20 horas), co gallo da clausura da mesma exposición, ten lugar no auditorio do Museo do Pobo o espectáculo 586 cantos, un evento impulsado pola MICE (Mostra Internacional de Cinema Etnográfico) como sesión inaugural da súa 19ª edición.
Entrega do premio Son d'Aldea ao Museo do Pobo Galego
E o sábado, 6 de setembro, ás 16:30 horas, en San Mamede de Coence (Palas de Rei) chega a entrega do premio Son d'Aldea ao Museo do Pobo Galego. A Asociación Cultural Son d’Aldea decidiu conceder sesa distinción e no marco do festival Son d'Aldea. Trátase do segundo galardón concedido ao Museo do Pobo este ano, logo de termos recibido o “Pedra do Destino”, outorgado pola Asociación de Amigos dos Museos de Galicia.
O xurado do Son d’Aldea destacou a figura do Museo do Pobo Galego como "un faro na memoria colectiva galega".
- La mejor fiesta medieval de Galicia se celebra este finde a poco más de una hora de Santiago
- Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
- La residencia de Galeras recibirá a los primeros estudiantes el 5 de septiembre
- Cambio de última hora: los dos nuevos festivales de Santiago modifican su ubicación ante la previsión de mal tiempo
- Muere una mujer atropellada por el tren turístico en Virxe da Cerca
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble
- Trasladado en taxi al hospital un niño que se estaba asfixiando dentro de un avión en Santiago
- Llega a Área Central la apertura más dulce: abre una conocida marca de helados artesanos