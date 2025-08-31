Crónica social compostelana | Ochenta aniversario de Santiago Brea Lamas

Santiago Brea Lamas celebró su 80 cumpleaños hace unos días con una comida familiar en su casa de Vilamaior-Lavacolla. Estuvo acompañado de sus hijos, Javier y Ana; de sus nietos, Raúl, Lucía, Marcos y Julia; de sus hijos políticos, Fernando y Begoña, así como del resto de familiares y numerosos amigos.

El homenajeado con sus nietos Julia, Lucía, Marcos y Raúl / Cedida

Para celebrar un día tan importante se reunieron 70 invitados. La fiesta se celebró en una carpa montada para la ocasión, donde no faltó la tarta de cumpleaños, acompañada con la música de un DJ y prolongándose dicha fiesta hasta la madrugada.

Despedida de los becarios de El Correo Gallego

Los becarios que este verano colaboraron con El Correo Gallego / Jesús Prieto

Durante los meses de julio y agosto, siete becarios –jóvenes promesas del periodismo– apoyaron nuestras jornadas en la redacción. En cada reportaje, cada idea, dejaron su marca personal, no solo en las publicaciones, sino también en el corazón del equipo. Tuvieron la oportunidad de adentrarse en el pulso diario de un medio de comunicación, entendiendo sus desafíos y constante evolución. Asimismo, nos recordaron que el periodismo del mañana se construye con pasión y dedicación.

Ahora, con el entusiasmo por seguir aprendiendo y creciendo, emprenden nuevos caminos, llevando consigo no solo la experiencia, sino también los valores que EL CORREO GALLEGO tuvo el honor de compartir con ellos. ¡Que el periodismo –siempre fiel a su misión– siga inspirándolos a dejar huella en el mundo! Ellos son Iago Rodríguez, Iria D. Pombo, Sergio Moino, María Gabriela Ramos, Federico Pereira, Daniel Rey y Mario Fajardo (de izquierda a derecha en la fotografía).