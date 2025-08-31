Investigan el incendio intencionado contra una notaría y un despacho de abogados en pleno centro de Santiago

Los Bomberos de Santiago extinguieron en la medianoche de este sábado un incendio en la primera planta del edificio situado en el número 1 de la rúa da Senra, en pleno centro de la capita gallega. El fuego, claramente intencionado, indicaron desde el parque compostelano, se produjo cerca de las 00.00 horas y afectó, sobre todo, a las puertas de la notaría y el despacho de abogados que se ubican en esta planta del inmueble, provocando daños, además, en el rellano, paredes, techos e instalaciones eléctricas de la primera planta del edificio situado en plena Praza de Galicia.

Todo apunta a que el autor o autores de los hechos arrojaron un "líquido acelerante" contra las puertas del despacho de abogados y la notaría para provocar el incendio, que no afectó al interior de las viviendas. Además de una dotación de Bomberos, hasta la zona también se desplazaron efectivos de la Policía Local y Nacional, que ya han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

Desde el parque de Bomberos de la capital gallega indicaron que no fue necesario desalojar el edificio, si bien, cuando llegaron al lugar del suceso algunos vecinos ya estaban fuera de sus domicilios.