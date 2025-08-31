Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Máis obras en Santiago: a reurbanización de García Lorca arranca este luns

Desenvolveranse en tres fases sucesivas durante 16 meses

O concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, durante unha visita a rúa García Lorca, en Santiago de Compostela.

O concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, durante unha visita a rúa García Lorca, en Santiago de Compostela.

El Correo Gallego

Santiago

As obras de reurbanización da rúa García Lorca arrancan este luns, tras unha semana de traballos previos. Trátase dunha actuación dun investimento de máis dun millón de euros e cun prazo estimado de 16 meses, «que busca transformar este ámbito urbano nun espazo máis seguro, accesible e funcional, tanto para a veciñanza como para as persoas que visitan a cidade», indican dende o Concello. Durante a primeira fase, que se estenderá ata febreiro de 2026, habilitarase un carril único de circulación en sentido desde a rúa Castelao cara a Irmandiños. Manterase o acceso a autobuses e garaxes, mais restrinxirase o paso a vehículos pesados e prohibirase o estacionamento en todo o ámbito da obra. O tránsito peonil estará garantido mediante pasarelas adaptadas.

Na 2ª fase, que comezará en febreiro de 2026, permitirase o acceso rodado a residentes por tramos, tanto desde Castelao ata Guadalupe como desde Irmandiños ata a praza Celso Emilio Ferreiro. Neste período, cortarase o tráfico na rúa Guadalupe á altura da igrexa, e habilitaranse prazas específicas para os garaxes afectados pola primeira fase. O estacionamento seguirá prohibido en toda a zona. Xa na última fase, prevista para comezar en xuño de 2026, manterase o acceso a residentes entre Castelao e a praza Celso Emilio Ferreiro, establecendo unha dirección obrigatoria desde a rúa Guadalupe cara a Castelao. Garantirase o acceso aos garaxes da praza, aínda que poderán producirse restricións puntuais. Tamén se manterá a prohibición de estacionamento.

