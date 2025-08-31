Muere Antonio Rodríguez, el parrillero que hizo churrasco para medio Santiago en el San Clodio
Natural de Lugo, regentó durante más de tres décadas la famosa parrillada de la Rúa San Pedro
La hostelería de Santiago vuelve a estar de luto. Si días atrás perdía a Pepe Mata, del Mesón de Lázaro, este fin de semana trascendió el fallecimiento de Antonio Rodríguez, de la famosa Parrillada San Clodio.
Natural de Moreiras de Arriba, en San Clodio de Ribas de Sil, emigró pronto a Barcelona y París para, finalmente, asentarse en la capital de Galicia, donde montó su restaurante a finales de la década de los 70. Allí estuvo en los números 32 y 26 de la céntrica calle San Pedro, regentado por Antonio y su esposa. Adelina Barreiro, hasta que cerró en el año 2015.
Tras su jubilación, regresó a su tierra de origen, en la parroquia de Torbeo, en la Ribeira Sacra lucense.
Un churrasco emblemático
La Parrillada San Clodio alimentó a generaciones de compostelanos y de estudiantes, ya que eran habituales allí las cenas de universitarios. Antonio Rodríguez era famoso por su mano para el churrasco, aunque cocinaba bien todo tipo de carnes.
