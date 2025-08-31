Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PP de Santiago considera «fundamental» a creación de actuacións para previr o idadismo

Yolanda Otero, concelleira do grupo municipal popular en Santiago.

Yolanda Otero, concelleira do grupo municipal popular en Santiago. / Cedida

El Correo Gallego

Santiago

A concelleira do PP de Santiago Yolanda Otero propón a posta en marcha de «diversas actuacións locais enfocadas a previr e diminuír o idadismo, co fin de facer fronte a unha problemática social actual, que supón a discriminación por razón da idade e que está a supoñer un problema do que a capital de Galicia non é allea».

Otero considera «fundamental» que dende o ámbito municipal se leven a cabo diversas accións, como «intervencións didácticas e educativas, dirixidas a mellorar a empatía e crear conciencia sobre o respecto cara ás persoas pola súa idade, coa posta en marcha de campañas de sensibilización, eventos comunitarios e actividades interxeracionais».

