Así será el renovado Mupega: más aforo y exposiciones, sala para investigadores y espacio infantil

El Museo Pedagóxico de Galicia (Mupega) abrirá una nueva etapa después de dos décadas de vida. Las obras que acomete la Consellería de Educación en el centro, uno de los edificios emblemáticos del barrio de San Lázaro y que da la bienvenida a miles de peregrinos que entran a Santiago a pie por delante de él, van más allá de un simple mantenimiento o lavado de cara. El Mupega reforzará su papel dinamizador de la educación gallega con nuevos espacios y nuevas funciones, la más relevante la de convertirse en la primera sede institucional y permanente del Consello Escolar de Galicia.

Este órgano, donde están representados los distintos integrantes de la comunidad educativa —administración, sindicatos, familias...—, ocupa actualmente un espacio cedido en la Cidade da Cultura, pero a partir de la primavera, cuando está previsto inaugurar el nuevo Mupega, dispondrá de un local permanente allí.

Fachada del Museo Pedagóxico de Galicia en San Lázaro. / CEDIDA

Nuevas instalaciones

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional también decidió ampliar la capacidad del salón de actos del Mupega, que ganará 60 asientos para pasar de un aforo de 90 a 150 personas. Hay que recordar que una de las principales funciones del centro es la de albergar cursos y charlas para el profesorado, por lo que esta ampliación resulta fundamental para esa labor.

Además, el nuevo Mupega hará hueco a los investigadores. Será a través de una redistribución de espacios, de forma que la biblioteca pasará a otra sala y, en la que se encuentra, se habilitará un centro de lectura y consulta para esos científicos e investigadores.

El hall ganará luz con un espacio diáfano que los diseñadores del proyecto quieren utilizar para reforzar el papel museístico del Mupega. Serán metros cuadrados destinados a muestras temporales, ya que permite cambiar las piezas con más fluidez que cualquiera de las salas interiores.

Ya a nivel más anecdótico y en clave arquitectónica, las obras reformularán el aula demostradora porque obstaculizaba un montacargas que no se podía usar y que ahora quedará liberado. Y la ludoteca se renovará para ganar espacio para realizar talleres adaptados a los más pequeños.

Reapertura en primavera

La Xunta invierte más de 500.000 euros en la remodelación del Mupega, una actuación "moi ambiciosa", hasta el punto de ser la de "maior calado" en las dos décadas de historia del museo, apuntan desde la consellería. La actuación se enmarca también en el Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica y busca un edificio más eficiente y accesible, así como "darlle un impulso de calidade ao proxecto expositivo para o que foi pensado".

La obra se adjudicó a la empresa Esqueiro por 504.113,81 euros. Los trabajos comenzaron a principios del verano, con actuaciones sobre una superficie de 670 metros cuadrados, y la previsión es inaugurarlo en primavera. "Avanza a bo ritmo", aseguran en Educación.

Además de los grandes cambios funcionales, el nuevo Mupega contará con nuevos baños, zona de lactancia, almacén de limpieza, un aula modelo de exposición más amplia y recepción. Se sustituirá todo el falso techo existente por otro nuevo y todas las luminarias serán de luces LED. Además, se colocará un pavimento vinílico acústico, se habilitarán rampas y zonas para sillas de ruedas.

Una exposición jamás vista para su estreno

El proyecto As catedrais educativas de Galicia será la exposición inaugural del nuevo Mupega. Se trata de una muestra inédita con la que la Xunta quiere poner en valor el patrimonio histórico, arquitectónico y educativo de la comunidad.

Arrancará con 25 centros de secundaria significativos, aunque es un proyecto abierto al que se irán incorporando progresivamente nuevos edificios educativos de todas las etapas. Coordinado por el profesor Ubaldo Rueda, exdirector del IES Rosalía de la capital, y con la participación del fotógrafo Jesús Madriñán, la iniciativa se concretará en una exposición itinerante —recorrerá Galicia tras su paso por el Mupega— y en una publicación especializada.

Entre otros aspectos, la muestra profundizará en la arquitectura singular de esos edificios, pero irá más allá y abordará también los aspectos históricos: la relación de esos institutos con sus entornos y los hechos relevantes o curiosos que tuvieron lugar en ellos. También se incluirán los estudiantes ilustres que se formaron en sus aulas.

Es solo una pequeña muestra de que, con su reapertura, el Mupega reformulará su proyecto museístico: se mantendrá lo relevante e icónico, pero también se sacarán a la luz piezas que estaban en su almacén, se rotarán y se mejorará el hilo narrativo. Todo sin olvidar a los usuarios online, ya que este museo de la educación es muy potente a nivel digital.