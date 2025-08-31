Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”

El mes de agosto concluye hoy, lo que supone para muchos el final de las vacaciones de verano y el consiguiente regreso a sus casas para volver a la rutina diaria. En el caso de Santiago, la Estación Intermodal reúne a una importante afluencia de personas que, acompañadas de maletas o mochilas, se disponen a coger un tren. Una situación similar a la que se vivió el viernes y el sábado. Y es que, según datos facilitados por Renfe a este medio, en esos tres días se ofertaron un total de 37.500 plazas en Galicia.

Andrea Cruzado: «El viaje no comenzó muy bien porque estuve retenida en Madrid por los incendios»

Andrea Cruzado viaja de Santiago a Valencia. / ECG

Seis trenes con salida desde A Coruña pasarán por la capital gallega en dirección a Madrid. En el que tenía salida a las 16.26 horas, y que «tuvo una alta ocupación» , viajó la compostelana Andrea Cruzado, quien en la actualidad trabaja en Valencia, lugar donde vive con su pareja. «Estuve aquí dos semanas, y el viaje no comenzó muy bien porque estuve retenida en Madrid por el tema de los incendios, lo que me obligó a cogerme desde allí un coche de alquiler», comenta en conversación con EL CORREO GALLEGO.

Las vacaciones las ha aprovechado para «pasar tiempo con su familia y con amigos». Al respecto, reconoce que «me han pasado muy rápido, como siempre». A unos minutos de coger el tren lo que pensaba era en que «a las ocho de la mañana va a tocar el despertador».

Julia Castro: «No me quiero ir porque en Galicia empieza a llover y en Madrid hace mucho calor»

Julia Castro va de Portosín a Madrid. / ECG

También tiene que regresar mañana al trabajo Julia Castro, de Portosín, quien cogía ayer el tren destino Madrid donde reside desde el año 2018 y donde estudió Lenguas Modernas y Traducción. Ahora, desde diciembre del año pasado, trabaja en una academia de inglés. «Sinceramente tengo ganas de volver a dar clase porque hay muy buen ambiente», confiesa, si bien al mismo tiempo añade que «siento que no me quiero ir porque en Galicia empieza a llover y en Madrid todavía hace mucho calor».

Cuando no es periodo lectivo aprovecha para volver a casa y compartir tiempo con sus allegados. «Suelo viajar en tren porque en la actualidad es un medio rápido y cómodo», dice.

Cogió el billete de vuelta en la primera semana de agosto. «Quería irme este viernes o el sábado, pero ya no había ninguna opción», sostiene.

Situación diferente es la de la valenciana Elia Ramos, quien ha disfrutado de cinco días de vacaciones en la comunidad gallega acompañada de dos amigas. «Pasamos la primera noche en Santiago y luego estuvimos en Vigo y en Fisterra», cuenta. El viaje tenía el objetivo de «buscar la tranquilidad para relajarse y despedir el verano». Por ello han aprovechado para «dar paseos por la montaña», y en general, «disfrutar de la naturaleza».

Una de las amigas se iba a quedar en Madrid, al vivir allí, mientras que ella y la tercera seguirían el viaje hasta Valencia. «Toca volver al trabajo», apunta.

Ambiente turístico

Por otra parte, las calles de la zona vieja estuvieron este último fin de semana de agosto llenas de turistas y peregrinos. Si bien el tiempo no acompañó en la jornada del sábado, hoy si hubo oportunidad de disfrutar de las terrazas y paseos sin paraguas. De esta manera, espacios como la Praza do Obradoiro, Platerías y los entornos de la Catedral consiguieron reunir a una considerable cifra de personas el día previo a iniciar septiembre, lo que muchos identifican con la «vuelta a la normalidad».