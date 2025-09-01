Rexistro de Soares
Adxudicada por 130.639 euros a venda forzosa do inmoble de Espírito Santo 33 de Santiago
Os outros tres edificios en ruínas incluídos no Rexistro de soares non saíron a poxa por un recurso da propiedade
A xunta de goberno local aprobou este luns a adxudicación do inmoble do Rexistro de soares situado no número 33 da rúa Espírito Santo, resultado do procedemento de venda forzosa iniciado dende o departamento de Urbanismo. Unha construción en ruínas que o Goberno local sacou a poxa pública no mes de marzo, xunto a outros tres edificios, cuxo procedemento se veu paralizado por un recurso da propiedade.
A adxudicación fíxose á oferta máis elevada das seis que se presentaron e que ascende a 130.639,18 euros, 61.000 por riba do prezo de taxación técnica, fixado nos 69.639 euros. Agora, a nova propiedade está obrigada a solicitar licenza de obra no prazo máximo de tres meses e a iniciar os traballos de rehabilitación no termo dun ano dende a toma de posesión do inmoble.
A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, encargada de dar conta este 1 de setembro dos acordos adoptados pola xunta de goberno, respondeu ás preguntas da prensa asegurando que se axilizará a licenza de obra municipal para que se poidan iniciar os traballos nese prazo dun ano. Goretti Sanmartín aclarou tamén que "eses 61.000 euros por riba do prezo de taxación técnica pasarán a integrar o patrimonio municipal e vaise dedicar, sobre todo, a vivenda".
"Entendemos que isto era algo moi relevante e importante", comentou a rexedora sobre a conclusión deste procedemento, xa que "queríamos facer ver que ese Rexistro de soares tiña unha utilidade táctica e que un edificio que estaba, neste caso, non ben conservado, poida rehabilitarse". Sanmartín aclarou que "a propiedade anterior vai recibir a cantidade correspondente ao tipo de licitación, eses 69.000 euros".
Primeira vez que se conclúe o proceso
Dende que se habilitou por parte do Goberno socialista na cidade o Rexistro de soares, nunca até agora se fora máis alá de inscribir nel edificios ruinosos e instar á propiedade á rehabilitación dos mesmos baixo imposición de sancións e expropiación forzosa de non levar a cabo a restauración do inmoble.
Foi este ano o departamento de Urbanismo, liderado polo edil Iago Lestegás,quen avanzou no procedemento de expropiación forzosa e poxa pública de catro edificios da cidade histórica, aínda que o procedemento de tres deles está paralizado pendente dun recurso presentado pola propiedade. Por iso, a conclusión do procedemento da casa de Espírito Santo é para o Goberno bipartito, segundo a alcaldesa, "unha noticia importante para o Concello de Santiago porque, finalmente, o Rexistro de soares poida ter esta utilidade, esta posibilidade de que os soares que están abandonados e non están nas debidas condicións poidan ter uso".
Do procedemento falou tamén no seu día o concelleiro Lestegás, nesta mesma liña, explicando que "aínda que o proceso é longo e complexo, o Rexistro de Soares é unha ferramenta útil para mobilizar o patrimonio inmobiliario en desuso e ampliar a oferta de vivenda no centro da cidade, aproveitando mellor a que xa temos".
