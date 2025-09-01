Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, lunes 1 de septiembre, en Santiago?

Lola Saavedra, en la galería de arte de la Fundación Araguaney

EXPOSICIÓN. La exposición de pintura titulada Ecos de terra e ritmo, de la artista Lola Saavedra, se abre hoy, a las 19:00 horas, en la galería de arte de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas.

Reúne 28 obras realizadas en diferentes formatos y técnicas sobre papel, lienzo..., e intervenciones en acrílico y mixtas, acuarelas y collage, a veces fabricando ella misma las pinturas con mezclas de pigmentos.

Abre hasta el día 20 (en horario de 12:00 h. a 14:00 horas y de 17:00 h. a 21:00 h.).

La biblioteca Ánxel Casal vuelve desde hoy a su horario habitual

LIBROS. La biblioteca Ánxel Casal retoma desde hoy su horario habitual; es decir, de lunes a viernes de 08:30 h. a 21:00 horas, y los sábados de 10:00 h. a 14:00 h.

Tras actividades recientes como la bolsa de formación en biblioteconomía o el campamento cultural de verano, ahora ultiman la puesta en marcha de la programación de septiembre.

Entre otras novedades, los clubes de lectura 2025 - 2026 abren el plazo de inscripción de las plazas vacantes el próximo lunes 15 de septiembre, a las 08:30 h.

Foro internacional en la facultad de Filología

ESTRENO. La USC alberga hasta el jueves el congreso internacional ISLE8 (8th Conference of the International Society for the Linguistics of English), organizado por dos grupos de investigación del departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Facultad compostelana: Variation Linguistic Change and Grammaticalization (VLCG) y Spoken English Research Team at the University of Santiago (SPERTUS).

El acto inaugural estará presidido por el rector / Santi Alvite

El comité organizador está presidido por la catedrática de Lingüística inglesa María José López Couso. El acto inaugural presidido por el rector, Antonio López Díaz, se desarrollará en el Colegio de Fonseca, hoy desde las 18:15 horas. El resto de sesiones tendrán lugar en el Edificio Fontán de la Cidade da Cultura.

Julio Vilariño con ‘Tiburón (50 aniversario)’

CINE. Numax ofrece a las 19:15 h. (4 euros) Tiburón (50 aniversario). A esa hora, será Julio Vilariño quien presente ese pase del relanzamiento de la famosa película de Steven Spielberg, estrenada en 1975.

Forman su elenco Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary y Murray Hamilton. Su icónica banda sonora es obra de John Williams.