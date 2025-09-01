Aumenta el ‘atasco’ en los juzgados de Santiago: más de 11.000 asuntos pendientes

El partido judicial de Santiago registró durante el primer trimestre de 2025 un total de 5.347 asuntos ingresados, un 8,34% más que hace un año (4.935). La mayoría de las jurisdicciones dibujaron un incremento interanual, y el dato más significativo fue el del orden Civil, con un 11,3 % más de asuntos de nuevo ingreso (3.035 entre enero y marzo de 2025 frente a 2.725 en el mismo periodo del año pasado). Asimismo, en el primer trimestre del ejercicio en marcha se resolvieron 4.763 asuntos, un 3,4% más que hace un año (4.605).

El informe estadístico sobre la Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2025, publicado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, muestra además que los asuntos que quedaron en trámite al final del primer trimestre de 2025 ascendieron a 11.508, lo que ha supuesto un incremento interanual del 25,5 por ciento (9.169 en 2024).

Los datos de la actividad del partido judicial de Santiago, con cinco concellos adscritos (Ames, Boqueixón, Santiago, Teo y Vedra) y con un volumen de población de más de 150.000 personas, reflejan un incremento en el número de casos, tanto en el orden Civil como Penal.

En la jurisdicción Civil, de enero a marzo ingresaron 3.035 asuntos, 11,3% más que un año antes (2.725); se resolvieron 2.499 asuntos, 252 menos que en el mismo periodo de 2024 (2.751), y quedaron en trámite 8.069, 1.641 más que al final del primer trimestre del año pasado (6.428).

Jurisdicción penal

Por su parte, los asuntos registrados en la jurisdicción Penal ascendieron a 2.312, lo que supone un incremento del 4,6% con respecto al mismo trimestre de 2024 (2.210). En el mismo periodo, se resolvieron 2.264 asuntos (102 más) y quedaron en trámite 3.439 casos (698 más).

La estadística refleja que de los asuntos en trámite en la jurisdicción civil, 7.080 casos se corresponden con los que se encuentran en ese estado en los Juzgados de Primera Instancia, 70 en los de Violencia contra la mujer y 919 en los Juzgados de Familia. En cuanto al ámbito penal, los juzgados de Instrucción acumulan un total de 3.083 asuntos por resolver y los de Violencia de Género, 356.

Sentencias en trámite

Por otra parte, el informe del Consejo General del Poder Judicial también recoge el número de sentencias en trámite al final del primer trimestre del año, que en los juzgados de Fontiñas se eleva a 6.427, de las cuales la mayor parte se corresponden con la jurisdicción civil (6.103).