Calendario escolar 2025-2026 en Santiago: las fechas claves del nuevo curso
A las vacaciones se suman como no lectivos el 31 de octubre y el 3 de noviembre
Llega septiembre y con él el inicio del curso escolar 2025-2026 en Galicia. De acuerdo al calendario, el periodo lectivo arrancará el próximo lunes 8 de septiembre y finalizará el viernes 19 de junio de 2026 para todas las etapas educativas, exceptuando los segundos cursos de los ciclos formativos de grado Básico, Medio y Superior de FP, que finalizarán el 15 de junio, tal y como publicó en su momento el Diario Oficial de Galicia.
Por otro lado, y como ya se hizo en el pasado curso, las Enseñanzas de Régimen Especial podrán flexibilizar el inicio de las actividades lectivas hasta el 15 de septiembre como muy tarde, de acuerdo a las características y particularidades de este tipo de enseñanzas.
Finalmente, el segundo curso de Bachillerato finalizarán las clases teniendo en cuenta las fechas previstas para la Prueba de acceso a la universidad (PAU).
Vacaciones escolares
Los periodos de vacaciones escolares en el curso 2025-2026 serán las siguientes:
- Navidad: del 22 de diciembre hasta el 7 de enero, ambos incluidos.
- Carnaval: los días 16, 17 y 18 de febrero de 2026.
- Semana Santa: del 30 de marzo al 6 de abril, ambos incluidos.
Asimismo, serán días no lectivos el 31 de octubre (Día de la Enseñanza), el 3 de noviembre y las fiestas laborales de ámbito estatal, autonómico y local.
