La agenda de conciertos de septiembre en Santiago a nivel de pop rock y cercanías, brilla reforzada por la reactivación de salas y otros recintos a cubierto.

El sábado, 6 de septiembre, la sala Capitol alberga la final del concurso nacional de artistas emergentes Track Zero Fest, de eco estatal, donde toman parte como finalistas: Tere!, Samuel y los Rezagados, Luis Tevez, Espe, Darkeh y Hey Charlie!. Son actuaciones de 20 minutos, desde las 19 h., con entradas a 5 euros. En juego: 15.000 € para su primer disco profesional y una gira nacional.

Sin dejar la Capitol, tocan ahí los Dr Feelgood, mítica formación británica de rhythm and blues, el martes 23 (21:30 h.; 19 euros).

El festival Maré

El festival Maré se celebra del 24 al 28 de septiembre, con más de 30 artistas, talleres, poesía, artesanía, showcases, comedia, danza... Carabela y Felisa Segade actúan el 24 en Capitol (20:30 h.; 20€); Gala i Ovidio (la integrante de Tanxugueiras, Aida Tarrío, y el productor catalán Raül Refree) el 25 en el Teatro Principal (19:30 h.;18€); el cantautor Kevin Johansen y el dibujante Liniers, en Capitol el jueves 25 (21 horas; 20€); Pablo Und Destruktion el día 25 en Riquela Club (22 h.; 10€); Sara Curruchich el 26, gratis, en lugar por confirmar; Bombino el 26 en Capitol (21:30 h.; 20€); Bongeziwe Mabandla el 27 (Principal, 18€;19:30 horas); Briela Ojeda (gratis, con día, lugar y hora por decidir); Da Cruz (gratis el 27 en Mazarelos a hora por confirmar); Davide Salvado en la Igrexa da Universidade el día 27 (10 €) ; Germán Díaz, Benxamín Otero y Vidya Shah el 27 a las 18 h. en la Igrexa da Univ. (10€); Guada, voz argentina fan de Luis Alberto Spinetta y Joni Mitchel, actúa el 27 en Riquela (20:30 h.; 10€); Judit Neddermann y Pau Figueres el 26 en la citada iglesia (10€); Maestro Espada, el 26 en el Principal (18€); Quico Comesaña, miembro fundador de los añorados Berrogüetto, presenta su primer disco en solitario, Mãe, con banda para la ocasión (domingo 28 de septiembre; Principal; 19 h., 18€). Y habrá un hueco para el humor con Tremenda Maré (Capitol; el 27, 21:30 h.; 15€) .

El festival Holanola Lab-Fest

El festival Holanola Lab-Fest, dedicado a la música de Nueva Orleans, se celebra del 16 al 21 de septiembre (Abono: 40 euros).

Abre con cita de entrada libre el 16 en el pub Fuco Lois (21:30 h.) con Noel Mckay y Julián Maeso (él hizo un buen bolo en trío en el reciente Feito a Man). Sigue el 17 en la Borriquita de Belém, con The GET, gratis (21 h.). Y el 18, en el Riquela Club, canta Leo Middea con su banda (entradas a 20 euros; 21:30 h.). El 19, en la Borriquita, cita de entrada libre con Boma Bango (21:30 h.); y el 19 de septiembre en Riquela, Joe Lastie`s New Orleans Sound con Carlos Childe (20 €; 22:15 h.).

Y el sábado 20 de septiembre, dentro del citado festival Holanola Lab-Fest, el Inquiry Quintet dirigido por Aurora Nealand al Riquela (20 €; 22:15 h.); y los 7xmedio en la Borriquita, a las 21:30 h. (gratis).

El WOS Festival

El WOS Festival x SON Estrella Galicia, evento dedicado a la música electrónica y experimental, vuelve tras su ausencia del pasado año. Se realiza del 11 al 14 de septiembre. Su cartel incluye a Abdullah Miniawy, aya & MFO!, Batu, Beatrice Dillon, BFlecha b2b Mwëslee, Carme López y Carrier, CCL, Djrum, Grand River & Abul Mogard , Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko, Ivy Barkakati b2b Breixo Martínez, Kavari, Klein, Kuntari, Lord Spikeheart, Los Thuthanaka, Malandrómeda & Caamaño, Masayoshi Fujita, Nazar, Niecy Blues, Objekt, Purelink y Rainy Miller, Saint Abdullah with Eomac & Rebecca Salvadori p, Sara Persico & Mika Oki Simo Cell, Tarta Relena o ZULI. Tras agotarse los abonos, la diaria vale 16€.

Rescatando el resto de la oferta del Riquela, hay que mencionar la visita del grupo estadounidense Okkervile River el domingo 14 de septiembre (ciclo SON Estrella Galicia, 21 h., 15€). Y el ciclo Outono das Artes, que tiene ámbito provincial, se abre el 6 de septiembre con un concierto de De Ninghures (Campo de Conxo, 21 h.; con entrada gratuita).

Crechas, Modus Vivendi, Camalea, Arume y Sónar

Y el 18 de septiembre, el pub Modus Vivendi empieza el ciclo Jam da Terra, que tendrá lugar los jueves, una tanda de noches que abrirán Quim Farinha, Migui Carballido y Calitros Mogutu, citas con invitados sorpresa.

En el pub Casa das Crechas, siempre a las 21 horas, actúa el día 12 el grupo La Milagrosa (15€; cita impulsada por el proyecto AIE en Ruta); el 13, Jacque Falcheti, y el día 20, Anna Tréa.

Y desde el Camalea, señalan a EL CORREO GALLEGO: «Lo más inminente de nuestra programación de conciertos sería el del 13 de septiembre, la apertura del ciclo Agustito con un concierto en la plaza», detallan en alusión a San Martín Pinario. Y el 12 de septiembre, fiesta queer en Sala Sónar, con Clover Bish, Rrrita y Yasmine, show presentado por Liteah, con entradas desde 15 euros (incluye consumición), e inicio a las 00 h.

En el Arume Café Bar Musical, Nuria José y Andoni Arcos actúan todos los miércoles de septiembre a las 21 horas, con taquilla inversa.

Y el grupo asutraliano de rock, Full Flower Moon Band, toca el 3 de septiembre en el hotel NH Collection (noitiNHas), a las 21 h.