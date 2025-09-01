«El diálogo con expertos en demencias es muy nutritivo»

¿Ha participado en las tres ediciones de la iniciativa Walking the Talk for Dementia para visibilizar el problema de la demencia?

Sí, desde el principio, y ha sido impresionante ver cómo en la primera edición se puso en marcha esta iniciativa y cómo, sobre todo, los organizadores Fernando Aguzzoli-Peres y el Working with Dementia Institute, han sido capaces de ir consolidándola año tras año. El 95% de las personas con demencia, cuidadores y científicos, viene por primera vez y son de todos los continentes.

Personas de todo el mundo hablando en Santiago de demencia...

Sí, esta iniciativa nos permite reunirnos en Santiago para debatir juntos sobre la labor que hacemos a diario. Hay mucho trabajo detrás y estamos muy agradecidos de que tenga lugar en Compostela. Tanto desde la Universidade de Santiago como desde Agadea intentamos servir como nexo de unión de la ciudad con todos estos expertos, y con expertos me refiero a las personas con doctorado, a neurólogos, geriatras; pero también a los que lo son porque viven la demencia en sus propias carnes. Queremos que todos vivan Santiago, que compartan con los usuarios de Agadea, con nuestros estudiantes de la USC, con voluntarios, y es lo que podemos ofrecerles.

Todos los implicados interactúan al mismo nivel

¿Qué aporta este encuentro a los participantes?

Es un evento muy vivo, en el que no partimos de un programa científico cerrado como en un congreso tradicional, sino que la discusión se va gestando. Hay un simposio con ponencias, pero todos hablamos al mismo nivel, tanto las personas con demencia como quienes les cuidan, las que trabajan en un contexto sanitario o los científicos. Todos estamos hablando el mismo lenguaje, y de ahí a veces surgen cosas imprevistas e imprevisibles, pero todas resultan muy nutritivas.

¿Ya Agadea y a la USC como anfitriones?

Lo que nos aporta es la oportunidad de trabajar en red y de conocer a gente interesante de todo el mundo. Aunque en la era de Internet podemos escribir un mail o leer un blog, ver un videoblog, conocerles y tener la oportunidad de pensar con ellos nuevas ideas y proyectos, contribuye a que surjan iniciativas muy interesantes.

Investigación traslacional

¿Su vinculación con Agadea?

Durante más de veinte años fui psicólogo en Agadea y, aunque desde mi tesis doctoral me he centrado más en la investigación y ahora soy investigador del Instituto de Psicología y coordinador del máster de Psicogerontología de la Facultad de Psicología de la USC, seguimos manteniendo el vínculo. En el grupo de Neurociencia cognitiva aplicada y envejecimiento estamos realizando el estudio Compostela Aging Study, de corte poblacional. Y es que, además de la investigación básica, en el grupo siempre cuidamos la traslacional, que surge de colaborar con entidades como Agadea y de buscar respuestas conjuntamente, algo muy importante para nosotros.

¿Otras investigaciones?

Tenemos muchos estudios. Hemos trabajado diferentes tipos de intervención, de enfoque, y lo bueno de experiencias como la de Walking the Talk for Dementia es que estamos reimaginando las intervenciones en este campo.

Estrecha interacción con los afectados

¿Por qué reimaginan enfoques?

Estos días en Santiago hemos estado con científicos que son top a nivel mundial, y surgen ideas, sugerencias, que van cambiando y mudando el enfoque. Además, tenemos la oportunidad de trabajar y hablar con gente con demencia, que te aporta mucho feedback. Es un intercambio muy diferente y que a veces en la universidad no lo tenemos. Entrando en el Obradoiro llevaban la pancarta una quincena de personas con demencia, la que venía de más lejos era de la India y la de más cerca era de Santiago. Con todas esas personas hemos podido contrastar ideas, preguntar sus necesidades, y no siempre tenemos esa posibilidad.

En el simposio ha habido más ponentes de la USC. ¿Qué nivel de involucración tiene?

La USC ha participado con el apoyo del Vicerrectorado de Estudiantes y Cultura, que ha sido mucho, y hay un grupo de voluntarios a través del Servicio de Participación e Inclusión Universitaria, que ha ayudado en el Camino y a los que se han alojado en la residencia de estudiantes. Además, Alba Felpete presentó un proyecto en el que colaboramos con la Universidade do Porto desarrollando la infraestructura para tener un living lab transfronterizo y poder testar tecnología para personas con demencia. La convocatoria para participar está abierta a cualquier empresa interesada en testar estas tecnologías.

Diseño y accesibilidad universales

¿Qué papel juegan esas tecnologías en las demencias?

Justo en este encuentro hemos hablado de repensar su uso en el marco de la demencia porque las personas afectadas nos trasladan que no quieren grandes tecnologías que cuesten mucho, y menos cuando ya tienen el servicio por otras vías; lo que quieren son las adaptaciones para acceder a los servicios que utiliza cualquiera. Por eso, hemos estado hablando de accesibilidad y diseño universales.

En una sociedad envejecida como la gallega, ¿está extendida la figura del psicogerontólogo?

Cada vez más, ser psicólogo supone trabajar con personas mayores, con lo que necesitamos que haya más profesionales formados específicamente en estos procesos relacionados con el envejecimiento. Necesitamos psicólogos en el sistema público y en el privado porque es un recurso muy demandado. Mi experiencia como coordinador del máster es que hay mucha demanda y que las personas que lo hacen tienen muchas posibilidades de trabajar.

¿Qué aporta un psicogerontólogo que no haga otro profesional?

Todos aportamos porque trabajar con personas con demencia es una tarea mutidisciplinar, su abordaje implica a profesionales de diferentes perfiles. El psicogerontólogo se centra en la neuropsicoogía afectiva, en el entrenamiento cognitivo, la estimulación cognitiva, la prevención de trastornos de conducta, la promoción de hábitos saludables.... El enfoque es cada vez más psicoeducativo de familiarizarse con los factores de riesgo, de prevenir.