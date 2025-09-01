Así es la nueva cafetería de especialidad de Santiago: pet friendly y en el antiguo local de Lusco & Fusco Bakery Café

Ya lo alertaron hace unos días a través de sus redes sociales. Y es que "algo Secreto" estaba llegando a Santiago.

Precisamente Secreto es el nombre de la nueva cafetería de especialidad que acaba de abrir sus puertas en la capital gallega.

Su ubicación es bien conocida por todos los amantes del buen café y de los desayunos, ya que se encuentra, desde el pasado 14 de agosto, en el local que ocupaba la mítica cafetería Lusco & Fusco Backery Café (rúa San Clemente, 11).

Conocida por su rica repostería, Lusco & Fusco cerraba definitivamente el pasado 15 de junio tras celebrar su décimo aniversario. "Ha llegado el momento de empezar una nueva aventura, y el día de nuestro 10° aniversario, el 15 de junio, Lusco & Fusco Bakery Café cerrará definitivamente sus puertas", así se despedían a través de redes sociales.

Ahora, y apenas un par de meses después, el local vuelve a cobrar vida con una nueva propuesta de la mano de la Pastelería Míguez.

Café, vinos y desayunos

"El café que estabas esperando, los vinos que vas a disfrutar y un lugar del que no querrás irte". Así se define Secreto en sus redes sociales.

La cafetería cuenta con una carta de desayunos muy completa, una oferta que combinan con una selección de vinos.

"Desde el café de pistacho más cremoso, hasta un desayuno inglés completo que te hará empezar el día con energía", explican desde sus redes sociales.

Y si buscas una razón más para visitarlos, en Secreto son pet friendly, por lo que tu perro será más que bienvenido.