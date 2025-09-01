Un nuevo establecimiento de hostelería ocupará el histórico número 2 de la Plaza de la Quintana

Uno de los corazones monumentales de Santiago, la Plaza de la Quintana donde se ubica la Puerta Santa de la Catedral de Santiago, sumará en los próximos meses una nueva propuesta hostelera. En concreto, se trata del número 2, a la sombra de la parra de la Quintana de Vivos, que durante años funcionó como clínica del doctor Miguel Gil de la Peña. El local, que contaba con una amplia recepción con corredores llenos de habitáculos destinados a consultas médicas, se transformará en un establecimiento de hostelería con una carta de comidas sencilla, basada en platos típicos gallegos.

El nuevo local abrirá sus puertas en el número de 2 de la Quintana de Vivos, en el espacio superior de la plaza / Antonio Hernández

Lo avanza su nuevo regente, el conocido hostelero Suso Pais, ligado también a la vida cultural de Santiago a través de Asociación Cultural Cidade Vella. La iniciativa ha sorprendido a muchos compostelanos puesto que Pais, que comanda el mítico Café Bar Literarios, había anunciado hace unos meses su traspaso por jubilación. Finalmente, ha optado por no dejarlo y por dar un paso más y ampliar su presencia en la Quintana con este nuevo proyecto en régimen de alquiler que ha firmado para los próximos catorce años.

Suso Pais, propietario del Café Literarios / ECG

Una antigua clínica de cardiología

El inmueble que ahora se reinventa tuvo un papel destacado en la vida compostelana. En él ejerció hasta su jubilación en 2024 el doctor Gil de la Peña, pionero de la cardiología en Galicia, jefe del servicio en el CHUS y expresidente de la Sociedad Española de Cardiología. Su consulta privada, situada en uno de los escenarios más emblemáticos del casco histórico, permanece cerrada desde hace un año.

Con esta apertura, la Quintana se consolida como espacio de encuentro, un lugar donde la memoria de la ciudad convive con propuestas que, como esta, buscan atraer tanto a los compostelanos como a peregrinos y otros visitantes.