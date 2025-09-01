Santiago
Sanmartín confía en "seguir adiante" coa declaración de zona tensionada tras a reunión coa Xunta
A alcaldesa asegura que o Concello asiste ao encontro coa "vontade de escoitar" e de "chegar a acordos" na procura de non ter que empezar de cero o procedemento
Cita clave para coñecer o rumbo que toma a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado. Raxoi e a Xunta acuden este luns a un encontro de carácter "técnico" para abordar a situación da petición do goberno compostelán. A alcaldesa Goretti Sanmartín declarou pouco antes da hora prevista para a celebración da reunión que confía en que o procedemento poida "seguir adiante" e non ter que comezar de cero.
A principios de agosto o Goberno autonómico deu por "desistida" a solicitude presentada por Raxoi para aplicar esta medida, que permitiría poñer tope aos prezos do alugueiro en determinadas circunstancias. A Xunta considerou que non se respondeu da maneira adecuada a un requirimento para esixir máis documentación que fundamentase a proposta compostelá. O Concello argumentou que cumpre os requisitos e que se tratou dunha decisión "política". Días despois programouse o encontro deste luns, ao que Raxoi asiste "vontade de escoitar" e de "chegar a acordos", segundo sinalou Sanmartín.
Vontade de "chegar a acordos"
A rexedora matizou que "imos coa vontade de escoitar, de saber as modificacións que pon sobre a mesa a Xunta e de argumentar e xustificar que o Concello de Santiago cumpre cos requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado, e queremos que continúe este procedemento". Así, engadiu que "pretendemos que o desistimento no se produza e que poidamos seguir adiante ".
Sanmartín lembrou que o goberno local formulou un recurso de reposición para que continúe a tramitación e manifestou tamén que "ao final a quen beneficia que haxa esta declaración é ao conxunto da veciñanza", ao considerar que "a posibilidade dunha regulación dos prezos é algo importante para todo o mundo".
