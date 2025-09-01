Unha mochila de oportunidades: «O peso da educación non debería ser unha carga»
A campaña solidaria Nas súas mochilas, o seu futuro arranca a súa 17 edición da man do hipermercado Alcampo. A Fundación Amigos de Galicia busca garantir que nenos e nenas de familias en situación de vulnerabilidade poidan comezar o curso escolar co material necesario para a súa educación.
Daniel Rey
A Fundación Amigos de Galicia vén de por en marcha unha nova edición da campaña solidaria Nas súas mochilas, o seu futuro, unha iniciativa que busca garantir que nenos e nenas de familias en situación de vulnerabilidade poidan comezar o curso escolar 2025/2026 co material necesario para a súa educación.
Fontes da fundación sinalan que a campaña «pretende reducir as desigualdades e promover a igualdade de oportunidades». A iniciativa, que comezou en 2009, parte da premisa de que a educación é unha das ferramentas máis eficaces para loitar contra a exclusión social; esta acción concreta busca ofrecer apoio real e inmediato, «marcando a diferenza na vida diaria das familias».
No acto de presentación celebrado no hipermercado Alcampo (Outlet Área Central), Miriam Leal, traballadora social da Fundación Amigos de Galicia, sinalou que «a educación é a base sobre a que os nenos e nenas constrúen o seu futuro, non debería ser unha carga. Cada mochila que entregamos non e só un conxunto de materiais escolares: é unha oportunidade para aprender, para crecer e para que ningún menor se quede atrás».
No que vai de campaña, sinalan, repartíronse 163 mochilas a familias galegas, garantindo que o material chegue directamente ás persoas que máis o precisan: «A campaña atópase na súa fase inicial; sen embargo, no 2024 entregáronse 1.564 mochilas, o que reflicte a magnitude e o compromiso continuado desta iniciativa coas familias galegas», indica Leal.
Así, a campaña galega proporciona mochilas adaptadas a cada etapa educativa (Infantil, Primaria ou Secundaria), equipadas con libretas, carpetas, bolígrafos, dispositivos informáticos e outros materiais esenciais para todo o curso escolar. «Invitamos a todos os nosos clientes a participar porque a educación é a clave para o futuro da nosa comunidade; temos a responsabilidade de garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade», sinala Begoña Castro, responsable de Animación Cliente Galicia Norte de Alcampo.
Dende a Fundación Amigos de Galicia precisan que a acollida está a ser moi positiva: «As familias beneficiarias amosan un agradecemento enorme polo alivio económico que supón, en especial a importancia de recibir este apoio no momento preciso». Así mesmo, explican que as persoas colaboradoras perciben que a súa achega ten un impacto social directo, pois cada mochila vai máis aló do material escolar: «significa investir no futuro da infancia e reforzar a cohesión social».
Castro destaca que «é un orgullo colaborar un ano máis nesta campaña tan necesaria para facilitar que todas as familias poidan afrontar a volta á escola en igualdade de condicións». Deste xeito, invita á ciudadanía a colaborar coa campaña mediante accións como donar material escolar nos puntos de recollida habilitados en cada provincia -no caso de Santiago: o hipermercado Alcampo, a Papelería Xaquín, a Papelería Ledoira e a Papelería Folder-, adquirindo unha mochila solidaria a través da páxina web da Fundación Amigos de Galicia ou, incluso, participando como voluntariado, tanto na recollida e entrega das mochilas como nas tarefas de informar acerca da campaña.
O reto do inicio de curso
O arranque do curso escolar 2025/2026 ven marcado por un incremento no prezo dos libros e do material escolar, cun gasto medio que se estima en 501,26 euros por estudante. Debido a isto, Castro fai fincapé en que é fundamental «apoiar ás familias neste momentos, especialmente pola suba de prezos».
Neste contexto, iniciativas como Nas súas mochilas, o seu futuro vólvense «esenciais» para que as desigualdades económicas non tornen en educativas, asegurando que todos os menores teñan as mesmas oportunidade de aprendizaxe: «Non se trata só de material escolar, senón de investir en igualdade e no dereito á educación», conclúe a Fundación Amigos de Galicia.
