Agenda cultural: ¿Qué hacer hoy, 2 de septiembre, en Santiago?

Arranca un ciclo de cine argentino en Numax

‘FULGORES Y FRACTURAS’. Durante el mes de septiembre, la sección de Repertorio de Numax estará dedicada al cine argentino moderno con el ciclo Fulgores y fracturas, diseñado por Ramiro Sonzini, cineasta y cofundador de la revista La vida útil.

El programa incluye 5 obras esenciales que renovaron el cine argentino desde mediados de los años 60 y arranca hoy, a las 19:25 horas, con un título de culto: Invasión, de Hugo Santiago.

El martes 9, la sala de cine recibirá la visita del propio Ramiro Sonzini, que realizará la presentación y conducirá el coloquio de El romance del Aniceto y la Francisca, dirigida por Leonardo Favio e interpretada por un jovencísimo Federico Luppi.

La semana siguiente le toca el turno a Pajarito Gómez, de Rodolfo Kuhn, la historia de ascenso y caída de un músico popular que deviene en ácida crítica a la industria de la música.

El ciclo acabará con dos piezas de alto calado político como son Operación masacre (23 de setembro), la adaptación de Jorge Cedrón del célebre libro de Rodolfo Walsh, y Juan, como si nada hubiera sucedido..., absorbente investigación periodística del único desaparecido político en Bariloche, dirigida por Carlos Echeverría.

El ciclo pretende dar a conocer una generación de cineastas irrepetibles, que supieron combinar la audacia formal de las nuevas olas de los años 60 con un diálogo radical con la traumática realidad política argentina de la época.

‘Performance’ en clave femenina en el Auditorio de Galicia

ARTE. Facémolo co corpo. A performance é cousa de mulleres recoge el trabajo de un importante número de artistas, capaces de sostener por sí mismas un relato en torno a la historia de la performance desde finales de los años sesenta, cuando este lenguaje artístico se desarrolla con fuerza.

‘Performance’ en clave femenina en el Auditorio de Galicia / CEDIDA

La muestra, inaugurada a mediados de junio pasado, puede contemplarse hasta finales de este mes en el Auditorio de Galicia en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 de forma gratuita.

Última semana para ver la exposición de Rafael Úbeda

EXPOSICIÓN. La muestra Rafael Úbeda. Visión retrospectiva encara su recta final. Hasta el próximo domingo todavía hay tiempo de descubrir la obra de uno de los maestros de la pintura gallega en el Museo de la Cidade da Cultura.

Última semana para ver la exposición de Rafael Úbeda / CEDIDA

Se trata de una exposición que reúne 45 pinturas, cinco dibujos y una pieza audiovisual inédita, a través de las que se ayuda a comprender la evolución del artista nacido en Pontevedra en 1932, que destaca por ser artífice de «un expresionismo casi violento».