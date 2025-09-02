Suben la ingesta de bebidas energéticas y los atracones de alcohol en Galicia

Mientras que a nivel estatal ha aumentado la prevalencia en el uso de analgésicos opioides, tranquilizantes, somníferos y cannabis, en Galicia se ha estabilizado el consumo de esta sustancia y del tabaco, si bien «ha aumentado el de bebidas energéticas y también los atracones de alcohol, con cambios relativos superiores a los que se observa en la media a nivel estatal». Así lo asegura en conversación con EL CORREO GALLEGO la investigadora y profesora del área de Medicina Preventiva e Saúde Pública de la USC Mónica Pérez, directora de un estudio sobre Conductas adictivas en España, dentro del proyecto que lleva a cabo financiado por el Plan Nacional sobre Drogas.

Sobre ese incremento en bebidas energéticas, señala que «las razones son múltiples y hay muchos intereses comerciales detrás, se ve claramente cómo incluso los influencers potencian este consumo y el de cigarrillos electrónicos, e incluso los hay que comercializan sus propias bebidas con unos beneficios altísimos para ellos».

Prohibición de venta a menores

Interrogada sobre si investigaciones como la suya pueden servir de base para actuaciones como la reciente prohibición por parte de la Xunta de la venta de bebidas energéticas a menores, subraya que «para las autoridades legislar apoyándose en la evidencia científica es algo muy importante, y nosotros, desde la Universidad, vemos toda esa legislación de forma muy positiva porque el consumo entre la población más joven ha experimentando un aumento alarmante». Incide en que «deberíamos trabajar mucho con medidas de educación para la salud».

Mónica Pérez avanza que tras los resultados que acaban de darse a conocer, habrá nuevas publicaciones con los datos recabados durante dos años y medio, puesto que «es un proyecto con varias patas, en el que ahora hemos analizado la situación actual, pero cuyo objetivo es crear una red centinela, una red de vigilancia de adicciones».

Red de vigilancia que detecte los cambios

Y es que, como explica, se trata de «tener una red que permita identificar cambios en la tendencia de consumo de una manera inmediata». Ese sería el colofón de este proyecto, el «diseño teórico de una red de vigilancia con características comunes con las redes que están operando en Estados Unidos», y que tendría a su vez en cuenta las posibles modificaciones en las diferentes comunidades.

Está previsto que el Plan Nacional sobre Drogas publique también en próximas fechas otro informe basado en su proyecto sobre los niveles de alerta de las hospitalizaciones por consumo de drogas en España, ya que «se trabaja con corredores epidémicos para saber cuándo cambia el número de ingresos esperable».

Consumo de diferentes sustancias

En cuanto a los ya avanzados, se observa que la prevalencia del consumo de analgésicos opioides con y sin receta médica en los últimos 30 días aumentó entre 2018 y 2024, siendo el perfil el de una mujer de 35 a 64 años, sin estudios superiores y nacida en España.

En el de tranquilizantes y somníferos entre 2005 y 2024, el perfil es el de mujer, mayor de 35 años, sin estudios superiores, nacida en España y que no convive en pareja.

En ese período, la prevalencia del consumo de cannabis aumentó en ambos sexos y con independencia de la edad. La persona consumidora tipo en 2024 era un varón, menor de 35 años, sin estudios superiores, nacido en España y que no convivía en pareja.

El perfil del consumidor de bebidas energéticas entre 2015 y 2024 era el de un hombre, menor de 35 años, sin estudios superiores, no nacido en España y que no convivía en pareja. El del uso de cigarros electrónicos era menor de 35 años, nacidos en España y que no convivían en pareja.

El del tabaco fue estable entre 2005 y 2022, con un perfil de hombre de entre 25 y 34 años, sin estudios superiores, nacido en España y que no convivía en pareja.

Sin embargo, tanto en el consumo de alcohol como en el de atracones, el perfil tipo era el de una persona con estudios superiores, en el primer caso un hombre de entre 25 y 34 años, español, y en el segundo, menor de 35 años y también de origen español.

Equipo gallego

En la elaboración de este informe, además de los profesores de la USC Cristina Candal, Julia Rey, Alberto Ruano y Agustín Montes, así como las investigadoras Lucía Martín y Guadalupe García, Mónica Pérez destaca la presencia de dos estudiantes de doctorado, Carla Guerra y Ana Teijeiro, ambas con contratos competitivos y cuya presencia en el proyecto forma parte de sus respectivas tesis doctorales. A ellos se suman profesionales del Sergas como María Carou y Sara Estévez: junto a técnicos de la Dirección Xeral de Saúde Pública y del Instituto Galego de Estatística, y las profesoras de la UDC Jéssica Rial y Nerea Mouriño.