Cambios de circulación en Santiago por las obras de reurbanización de la rúa García Lorca

El inicio de la primera fase de las obras de reurbanización de la rúa García Lorca de Santiago, este pasado lunes 1 de septiembre, provocará cambios de circulación a partir de este martes, según informan desde el Concello de Santiago.

En concreto, esta primera fase afectará al tramo comprendido entre la avenida de Castelao y la capela de Guadalupe, con una duración aproximada de 4 meses. Dicho tramo sufrirá los siguientes cambios de circulación y cortes:

La calle quedará cortada al tráfico , exceptuando el acceso a garajes y el transporte público, pasando a ser de sentido único de subida (de la avenida Castelao a la rúa dos Irmandiños).

La circulación de bajada, desde el cruce de Irmandiños y la rúa Cendal, permanecerá totalmente cortada.

Se eliminan los aparcamientos de ambos lados de la calle.

Transporte Urbano

Las obras de reurbanización de la rúa García Lorca también afectarán a la línea 8 del transporte urbano de Compostela, que realizará el siguiente desvío:

L8 sentido Vilares-Tanatorio : podrá realizar el recorrido habitual.

: podrá realizar el recorrido habitual. L8 sentido Centro-Vidán: después de la Travesa do Cendal se desviará por la rúa dos Irmandiños, praza España y San Caetano, retomando su itinerario habitual en la praza da Paz.

Se suprimirán las siguientes paradas: la 239 (Federico García Lorca nº 21), la 240 (Federico García Lorca nº 8) y la 60 (avda. de Castelao, en el cruce García Lorca).

Finalmente, los autobuses harán una parada alternativa en la Travesa do Cendal, antes de llegar al cruce con García Lorca.

Cartel informativo de las obras de reurbanización de la rúa García Lorca de Santiago / Concello de Santiago

Otros avisos importantes

Desde el Concello de Santiago recuerdan que es imprescindible retirar todos los coches estacionados, incidiendo en que el tráfico será en sentido único de subida (de la rúa Castelao a Irmandiños) y en la prohibición de vehículos pesados.

Vuelven a incidir además en que el acceso estará garantizado para autobuses y garajes.

¿En qué consisten las obras de reurbanización?

Las obras de reurbanización consistirán en la renovación de las aceras y pavimentos, la sustitución de las redes de agua, saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones; así como en la instalación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de zonas verdes.

El objetivo es, según explica Raxoi, "garantir un espazo público máis seguro, accesible e moderno para toda a veciñanza":