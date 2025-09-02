Goretti, entre los 21 nombres asignados por la AEMET a las próximas borrascas de alto impacto

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha presentado este martes la lista de nombres que se emplearán esta temporada para identificar las borrascas de gran impacto que afecten a la península esta temporada.

Entre los veintiún escogidos figura “Goretti”, una coincidencia que no pasa desapercibida en Santiago, donde la alcaldesa comparte nombre con la que puede ser una de las grandes protagonistas del invierno meteorológico en Galicia.

Cómo se nombran las borrascas

Este 1 de septiembre, los servicios meteorológicos de España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra —integrados en el llamado Grupo Sudoeste Europeo— han asignado nombre propio a las borrascas que, por su potencial de impacto, lleven asociados avisos naranjas o rojos por viento, lluvia o nieve.

El criterio sigue un orden alfabético y alterna nombres femeninos y masculinos. Así, tras Alice, llegarán Benjamin, Claudia, Davide y Emilia. La lista continúa con Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Kristin, Leonardo, Marta, Nils, Oriana, Pedro, Regina, Samuel, Therese, Vítor y, por último, Wilma.

Tras Alice llegarán Benjamin, Claudia, Davide, Emilia, Francis y Goretti / ECG

Galicia, puerta de entrada de las tormentas

El Atlántico Norte convierte a Galicia en la primera barrera natural para las borrascas que se forman entre Terranova y las Islas Británicas. La circulación atmosférica habitual en otoño e invierno favorece que los sistemas frontales entren por el noroeste peninsular, descargando fuertes precipitaciones y rachas de viento que luego se extienden hacia el resto de España y Europa.

Por eso, Meteogalicia suele advertir que el inicio de septiembre coincide con un “rosario de borrascas”, como ya se ha hecho notar estos días con cielos cubiertos y lluvias persistentes en la comunidad.

Un verano más seco del habitual

La nueva temporada de borrascas comienza tras un verano especialmente seco en el interior de Galicia. Según datos de la AEMET, llovió un 65% menos de lo habitual, lo que deja los embalses en niveles bajos a la espera de las precipitaciones del otoño. Esta situación incrementa la relevancia de las lluvias previstas para los próximos meses, que pueden ayudar a recuperar parte del déficit hídrico acumulado.