Luz verde ao inicio das obras da nova Facultade de Farmacia da USC
Nesta primeira fase edificarase o Centro de Ciencias da Saúde que conta un orzamento de execución de 16,49 millóns de euros
O Concello de Santiago aprobou na xunta de goberno celebrada este luns, a licenza de obra nova á Universidade de Santiago (USC) para a edificación no Campus Sur do Centro de Ciencias da Saúde. Unha primeira fase dun proxecto máis amplo que conta cun prazo de execución de 22 meses e un orzamento de 16.499.077 euros.
O anuncio da concesión da licenza facíao en rolda de prensa no Pazo de Raxoi a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que explicaba que a construción, concedida a OHLA (Obrascón Huarte Laín S.A.), vai afectar a unha superficie total construída de 14.463 metros cadrados para albergar a nova Facultade de Farmacia da USC. Unhas actuacións que implicarán a creación de dous volumens inmobiliarios.
O primeiro destes volumes constará de sete plantas (soto, semisoto, planta baixa e catro plantas altas) cunha ocupación en planta de 1.520 metros cadrados e unha altura de 23,25 metros. Neste edificio contarase con garaxe, instalacións, almacén, aseos, biblioteca con 410 prazas, cafetería, despachos, oficinas do equipo de goberno e de administración, ademais de zonas comúns.
O segundo volume de que vai contar a Facultade de Farmacia vai ter unha superficie construída de 3.583 metros cadrados (a ocupación en planta será de 699 metros cadrados) e unha altura de 18,7 metros sobre a rasante, distribuída en seis plantas. Neste segundo inmoble situaranse almacén, museos, un total de 17 laboratorios de prácticas, instalacións e zonas comúns, ademais da pasarela de comunicación entre ambos os espazos.
As aulas da nova Facultade Farmacia distribuiranse entre os dous volumes, chegando a un total de 21, das que unha ducia deberán dar cabida a 100 alumnos e as outras nove estarán dotadas con 50 prazas de docencia teórica. Nos espazos docentes tamén se contará con catro aulas de informática e seminarios, unha sala branca, unha zona de cultivos e salas de conxeladores para a docencia práctica.
Un proceso construtivo que demorou unha década
«Cremos que é unha moi boa nova para Compostela que comece xa esta primeira fase dun proxecto máis amplo, do que vai ser o Centro de Ciencias da Saúde». Falaba así a alcaldesa Goretti Sanmartín desta concesión de licenza de obras cuxas actuacións, na avenida de Mestre Mateo, poden dar inicio antes do previsto, que era outubro deste ano.
Unha obra incluída no Plan Especial de Ordenación do Campus Sur que dará nunha nova Facultade de Farmacia logo dunha década de espera, pois dende 2016 o alumnado da mesma tivo que cursar os estudos en diferentes espazos ao carecer de sede propia, xa que o antigo edificio tivera que ser clausurado por problemas estructurais e de contaminación por hidrocarburos.
A obra, cun prazo de execución de 22 meses supón que a nova facultade non sexa realidade até finais do ano 2027, ten un custo de 23,7 millóns de euros que asumen entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Compostela. A Administración autonómica achega a este novo Centro de Ciencias da Saúde un total de 12 millóns de euros e a USC asume a achega de catro millóns –con cargo ao seu plan de infraestruturas–. O restante do orzamento, arredor de oito millóns, procede de créditos bancarios.
