Nuevo corte de tráfico en Santiago: la calle estará cerrada este viernes
Varias líneas de transporte urbano se verán afectadas y tendrán que modificar su recorrido habitual
Este viernes 5 de septiembre, se producirá un nuevo corte de tráfico en Santiago, en esta ocasión en la rúa do Avío.
Según explica el Concello, el tramo afectado es el comprendido entre la rúa Boiro y la rotonda Gumersindo Busto Villanueva, limitando la circulación entre las 9.00 y las 13.30 horas por la instalación de un paso de peatones elevado a la altura de la rotonda.
Mientras este cortada la calle, los desvíos alternativos serán por la rúa de Boiro y de Gumersindo Busto Villanueva.
Cambios en el transporte urbano
Con motivo de las obras, varías líneas del transporte urbano se verán afectadas. En concreto las líneas 4 y P7 que experimentarán modificaciones en sus recorridos.
En los dos sentidos de cirulación, las líneas circularán desviadas por las rúas de Boiro e Roberto Vidal Bolaño, quedando suprimidas las paradas (518) rúa do Avío nº20; y (519) rúa do Avío nº23.
Los autobuses podrán hacer una parada alternativa en sentido centro de la ciudad en la parada (439) rúa Roberto Vidal Bolaño.
